Nußloch. (lesa) Mit dem "Apfelbäumchen" ist eine weitere Kindertagesstätte in der Region von einer Corona-bedingten Teilschließung betroffen. Das bestätigte Leiterin Andrea Kleinert am Montag auf Nachfrage der RNZ: "Sieben Kinder und zwei Erzieher wurden positiv getestet." Alle Infektionen traten in einer Gruppe für unter Dreijährige auf; zwei weitere Kinder sowie zwei Erzieher stehen als Kontaktpersonen bis 31. März unter Quarantäne. "Außerdem wurde eine Nachbargruppe vorsorglich geschlossen", so die Einrichtungsleiterin. In der Gruppe mit zehn Kindern und drei Erziehern seien aber keine Fälle bekannt.

Aufgefallen sind die Infektionen "Mitte letzter Woche" bei einem der zweimal wöchentlich stattfindenden Schnelltests. Dieser fiel bei einem der Erzieher positiv aus. Ob es sich dabei um den "Patienten Null" handelt, ist aber nicht klar. "Vorher waren Kinder mit Erkältungssymptomen da, die wir nach Hause geschickt haben", berichtet Kleinert. Die von Infektionen betroffene Gruppe befinde sich seit Donnerstag in Quarantäne. Am Sonntag wurde die Nachbargruppe geschlossen.

Alle Kinder zeigen laut Kleinert milde Symptome. In einem Fall liegt eine Mutation des Coronavirus vor. Dennoch ist die Leiterin um eines froh: "Aufgrund strikter Gruppentrennung und zum Beispiel auch Online-Besprechungen konnten wir verhindern, dass das ganze Haus geschlossen wird." Dann wären rund 100 weitere Kinder betroffen gewesen.