Egal, ob tags oder nachts: Die Uhren am Alten Schulhaus in Maisbach stehen immer auf kurz vor Drei. Foto: A. Dorn

Nußloch-Maisbach. (agdo) Liegt es an der Uhr oder doch an etwas anderem? Diese Frage könnte man jetzt stellen. Denn wer derzeit am Alten Schulhaus in Nußlochs Ortsteil Maisbach vorbeifährt und einen Blick auf die vier Uhren wirft, sieht immer die gleiche Uhrzeit: Es ist genau 2.58 beziehungsweise 14.58 Uhr, tags wie nachts. Die Zeit steht in Maisbach sozusagen still. Spukt es etwa im Ort? Es ist nicht das erste Mal, dass die Zeitanzeiger verrückt spielen, da kann man schon ein wenig ins Grübeln geraten.

Schon im April vergangenen Jahres ging eine der Uhren am Alten Schulhaus falsch, nämlich die an der Vorderseite. Damals herrschte in Maisbach eine "Zeitverschiebung" von etwa zwei Stunden. Die Zeiger einer anderen Uhr, die an der Seite des Gebäudes angebracht sind, wanderten damals allerdings richtig. Heute stehen alle Zeitanzeiger - und zwar mucksmäuschenstill. Die Uhren sind an der Spitze des 1873 erbauten Gebäudes angebracht, bis Ende der 1960er Jahre war dort eine Schule untergebracht. Heute wird das Haus teils privat, teils für Veranstaltungen genutzt.

Was ist nun aber in Maisbach los? Dass die Uhren kaputt seien, sei der Verwaltung bekannt, sagte Bürgermeister Joachim Förster auf RNZ-Anfrage. Der Rathauschef gab der "Spuktheorie" Entwarnung: "Ein Techniker hat sich das Problem am Montag angeschaut. Das Steuerungskabel ist hinüber", so Förster. Die Uhren werden regelmäßig von der Firma Schneider Turmuhren und Glockentechnik aus Schonach im Schwarzwald gewartet, die jetzt auch die Reparatur übernimmt. Bis Ende nächster Woche werden die Uhren wieder richtig laufen, gab sich Förster optimistisch.

Sollte das klappen, dann haben die Maisbacher wieder die richtige Uhrzeit. Und auch der Durchgangsverkehr gerät nicht mehr ins Grübeln. Die Gemeinde rechnet mit Reparaturkosten in Höhe von rund 1500 Euro.