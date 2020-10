In und an der Schillerschule sind einige Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Die Sanierung der Schillerschule wird konkreter. "Bereits seit Jahren steht die Generalsanierung der Schillerschule im Fokus von Gemeinderat und Verwaltung", sagte Bürgermeister Joachim Förster in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats in der Festhalle. Aufgrund der neuen Situation in der Schule ändert sich nun der Bedarf der Sanierung. So gibt es in der Schillerschule keine Werkrealschule mehr, dafür steigen in der Grundschule die Schülerzahlen. Zudem gibt es einen Hort, Kernzeitbetreuung und einen Ganztagsbetrieb. Daraus ergäben sich neue Rahmenbedingungen, erklärte Förster.

Einfluss auf die geplante Schulsanierung hat auch die bereits begonnene Sanierung der "Ortsmitte III", die rund um die Schillerschule und in weiteren Straßen des Gebiets stattfindet. Eine "Kiss & Go"-Haltebucht, wo Eltern ihre Kinder mit dem Auto absetzen können, soll schräg vor der Schule entstehen.

Nun soll eine umfassende Planung für das gesamte Areal von Schillerschule samt Festhalle entstehen. Mit Blick auf die zunehmende Zahl der Kinder in der Schule und im Hort soll etwa eine Mensa für die Betreuungsangebote geschaffen werden. Zudem soll die Küche in der Festhalle auch für den Betrieb einer Mensa umfunktioniert werden. Alle ihre Nutzer, wie etwa Vereine, sollen davon profitieren. Geplant ist auch, dass einige Räume der Schule künftig unterschiedlich genutzt werden können. Berücksichtigt werden sollen in dem Gebiet außerdem Parkplätze für Besucher der Festhalle und Anwohner.

Um das komplette Areal zukunftsfähig zu gestalten, seien umfassende Maßnahmen notwendig, die neben bautechnischen Themen wie Statik, Lüftung und Brandschutz auch organisatorische und pädagogische umfassen, sagte Förster. Das Architekturbüro Jürgen Mayer aus Heidelberg hat bereits etliche Sanierungen an Schulen begleitet und ist erfahren in derartigen Planungen. Die Verwaltung empfahl, das Architekturbüro Mayer mit einem voraussichtlichen Honorar in Höhe von rund 28.500 Euro mit einer Bestandsdokumentation und -analyse zu beauftragen.

Alle Fraktionen begrüßten die Investition. Rouven Röser (CDU) sagte, man nehme Anlauf für eines der größten Projekte in Nußloch, weshalb die Investition ein wichtiger und richtiger Schritt sei. Ute Bauer (Grüne) meinte, es sei ein wichtiges Zeichen, in die Schillerschule zu investieren. In die gleiche Kerbe schlugen Ralf Baumeister (FDP/BfN) und Michael Molitor (SPD). Einstimmig gab das Gremium grünes Licht.