Von Alexander Werschak

Nußloch. Wenn es um den Norden geht, erhitzen sich die Gemüter und zwischen den Lagern wird es frostig: Kein kommunalpolitisches Thema entzweit zurzeit Nußloch so wie der angedachte Einzelhandelsstandort am Nordeingang des Ortes. Auch in der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates löste die Supermarktdebatte emotionale Reaktionen aus – eingeläutet in der Bürgerfragestunde zu Beginn der Sitzung.

Hier hatte sich Franz Josef Schoppengerd zu Wort gemeldet. Der ist im Vorstand des Nabu Leimen-Nußloch aktiv und momentan mit Udo Lahm Sprecher der neuen Initiative "Nußloch Intakt", die wie berichtet gegen den Nordstandort mobil macht. In welcher Form eine Bürgerbeteiligung zu dem umstrittenen Vorhaben geplant sei, wollte er wissen. Und ob die zu erwartenden Schäden durch die damit einhergehende Flächenversiegelung abgeschätzt wurden. Seine Antworten erhielt er jedoch erst am Ende der Ratsversammlung in der Fragezeit der Bürgervertreter – so schreibt es die Sitzungsreihenfolge in Nußloch vor.

Zur Erinnerung: Schon seit langer Zeit wird ein möglicher Lebensmittelmarkt am nördlichen Ortsentrée kontrovers diskutiert. Mit dem Haushalt 2020 wurden auf Antrag der Liberalen schließlich Mittel bereitgestellt, um eine entsprechende Planung anzugehen. Im Februar 2021 beauftragte die Bürgervertretung mit den Stimmen von CDU, FDP/BfN und SPD für gut 46.000 Euro die MVV Regioplan GmbH damit, die Aufstellung eines Bebauungsplans "Einzelhandel Nord" vorzubereiten; wobei die Sozialdemokraten ihre Zustimmung mit der Schaffung zusätzlichen Wohnraums verknüpften. Angeblich steht die Reinhard Unternehmensgruppe GbR aus dem benachbarten Sandhausen als Investor hinter dem Projekt.

Die Mannheimer Regioplan wiederum soll die städtebaulichen, erschließungstechnischen, verkehrlichen, gestalterischen und ökologischen Optionen beleuchten und frühzeitig etwaige genehmigungsrechtliche Vorbehalte bei Behörden oder Trägern öffentlicher Belange auszuräumen helfen. Plangebiet ist eine 1,5 Hektar große Sonderbaufläche im gegenwärtigen Flächennutzungsplan, die an eine potenzielle Wohngebietserweiterung grenzt. Zudem soll der Handelsstandort am Prozessionsweg den Ansprüchen an einen modernen ÖPNV-Knotenpunkt genügen vor dem Hintergrund einer denkbaren Verlängerung der Straßenbahnlinie von Leimen nach Nußloch. Beabsichtigt ist bisher, dass der Gemeinderat nach der Sommerpause gegen Ende September über einen Aufstellungsbeschluss "Bebauungsplan Einzelhandel Nord" berät.

Treiber des Vorhabens sind die Liberalen. Deren Sprecher Ralf Baumeister betonte, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sei, wie viel Fläche versiegelt würde, und dass es heutzutage technische Möglichkeiten gebe, die tatsächliche Versiegelung überschaubar zu halten. Mit Blick auf die Anhörung der Bürger verwies er auf die Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge des Bebauungsplanverfahrens.

Angesichts der Kampagne von "Nußloch Intakt" geriet der FDP/BfN-Sprecher in Rage: Er rügte die Initiative für ihre Stellungnahmen, monierte Unterstellungen in ihrem Flugblatt und geißelte ihre Plakate, was Baumeister insbesondere wegen der Flutkatastrophe vom Juli als reißerisch empfand. Armselig sei das. Vor allem jenes Poster, das eine Fotomontage mit einem großen Handelshaus an der besagten Stelle zeigt, war ihm ein Dorn im Auge. Auch von den Grünen sei er enttäuscht, die es aus nicht-öffentlicher Beratung besser wissen müssten.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Uwe Kleinert ging darauf nicht weiter ein, verteidigte jedoch das fragliche Plakat, das mithin ein Hingucker sein solle. Der Investor arbeite ebenfalls mit suggestiven Bildern. Kleinert machte deutlich, dass man sich eine Beteiligung der Bürger über das Planverfahren hinaus und nicht nur in der Hand der Verwaltung vorstelle. Und dass man den Einzelhandelsstandort nicht nur wegen seiner ökologischen Folgen ablehne. So befürchten die Grünen, dieser könne sich schädlich auf die anderen Nahversorger und auf die Geschäfte in der Nußlocher Ortsmitte auswirken.

Eine ruhige Sacharbeit und den Willen zum Kompromiss mahnte CDU-Sprecher Rouven Röser an. Es habe ein erster Kennenlerntermin mit den relevanten Akteuren stattgefunden und keiner werde mit geschlossenen Augen durch das Bebauungsplanverfahren gehen. Fraktionskollege Kay Kettemann erinnerte, dass die Bürger auch beim Erstellen des Gemeindeentwicklungskonzeptes beteiligt wurden, das den Nordstandort zum Inhalt hat.

Für die SPD bekundete Fraktionschef Michael Molitor, dass man sich über das Engagement der Bürger freue. Die Initiative habe nur punktuelle Ziele – der Gemeinderat müsse den Gesamtkontext sehen. Die SPD strebe eine Kombination aus Handelsstandort und Wohnungsbau an, weil der zusätzliche Wohnraum ein Riesengewinn wäre. Sollte der Investor dazu nicht bereit sein, würde man das Projekt auch nicht mehr unterstützen.

Bürgermeister Joachim Förster versuchte die Wogen zu glätten. Er empfahl der Initiative, das Verfahren abzuwarten. Hatte doch der Gemeinderat im Frühjahr den einmal getroffenen Aufstellungsbeschluss, der einem Pflegeheim in "Mitte-Nord" den Weg bereiten sollte, wegen fehlender Akzeptanz am Ort kassiert.