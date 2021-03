Nußloch. (lew) Ein BMW X 5 ist in der Nacht auf Mittwoch in der Straße "Tiefer Weg" in Nußloch gestohlen worden. Laut Polizei war das Fahrzeug, das mit einem Wert von über 50.000 Euro beziffert wird, mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Der Vorteil dieses Systems besteht darin, dass sich das Fahrzeug öffnen und per Knopfdruck starten lässt, sobald der Schlüssel nur in der Nähe ist. Ein eindeutiger Nachteil des schlüssellosen Zugangssystems ist jedoch die Anfälligkeit für Manipulation.

"Diebe nutzen die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel", erklärt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Mit dem nötigen technischen Wissen mittels Funkstreckenverlängerung sei es möglich, dem Fahrzeug einen Schlüssel zu simulieren, der tatsächlich aber nicht vor Ort ist. Der sicherste Schutz bestehe darin, den Schlüssel in einer Aluminiumhülle oder Blechdose aufzubewahren.

Die Diebe haben es besonders auf hochpreisige Autos abgesehen. Im Leimener Stadtteil St. Ilgen hatten Unbekannte Anfang Februar einen Audi Q 7 mit derselben Vorgehensweise entwendet. Weitere Diebstähle von Autos mit dem Keyless-Go-System gab es Schätzle zufolge seit Jahresbeginn je zweimal in Walldorf und in Hockenheim. Im Jahr 2020 waren es insgesamt acht Autos.

Ob es sich um dieselben Täter handele, wisse man nicht. "Auf dem Sektor tummeln sich verschiedene Gruppen", meint Schätzle. Oft würden die gestohlenen Wagen relativ schnell nach Osteuropa verfrachtet werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 beim Polizeirevier in Wiesloch zu melden.