Nußloch. (axe) Baden-Württemberg hat sich zur Eindämmung der Corona-Infektionen im Bundesvergleich zwar zu einem der strengsten Vorgehen entschieden, Stichwort: flächendeckende nächtliche Ausgangssperre. Die am 14. März anstehende Landtagswahl konnte und wollte man aber nicht verschieben. Obschon viele davon ausgehen, dass vielleicht die Hälfte der Wähler ihr Kreuz zu Hause macht, wird der Urnengang für die Kommunen deutlich komplizierter sein. So auch in Nußloch, wo der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer gemäß dem Verwaltungsvorschlag auf 50 Euro anhob.

Mehr Wahllokale an den bisherigen Orten, Markierungen auf den Böden, reichlich Desinfektionsmittel, Spuckschutzscheiben und eigene Kugelschreiber für jeden Wähler sollen helfen, dem Virus möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Dazu werden die Nußlocher Wahlhelfer mit Einmalhandschuhen und FFP2-Masken ausgerüstet. Der Aufwand dürfte insgesamt merklich höher sein, weswegen auch zusätzliche helfende Hände vonnöten sind. Die Erhöhung auf ein einheitliches Zehrgeld von 50 Euro war da in der Bürgervertretung einhellige Formsache.

Schwerer tat sich das Gremium mit der Frage, ob auch jene ihren Dienst an der Urne versehen sollen, die offiziell zur Risikogruppe zählen. Also vornehmlich alle, die das 60. Lebensjahr hinter sich haben. Die Datei potenzieller Nußlocher Wahlhelfer umfasst laut Verwaltung rund 260 Namen; etwa 110 dieser Bürgerinnen und Bürger sind über 60. Gebraucht werden nach bisherigem Stand 118 Unterstützer. Es könnte folglich eng werden. Zudem darf das wichtige Amt rund um die Urne – daran erinnerte Bürgermeister Joachim Förster – nur aus triftigem Grund heraus ausgeschlagen werden. Und als solcher wurde die Zugehörigkeit zu einer Corona-Risikogruppe bislang nicht explizit definiert. Was tun?

Tenor an der Ratstischen war, die Über-60-Jährigen nicht pauschal auszuschließen. So formulierte es etwa Ralf Baumeister (FDP/BfN): Wer unbedingt will, soll auch zugelassen werden. Das bekundete Rouven Röser (CDU). Zumal es nicht angehe, den Menschen ihre Eigenverantwortung zu nehmen, wie Uwe Kleinert (Grüne) befand. Michael Molitor (SPD) rief in Gedächtnis, dass auch andere Ursachen als das Alter zu einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf führen können.

Entsprechend weit gefasst haben nun all jene, die zu einer Risikogruppe gehören, einen "wichtigen Grund", um ihr Wahlhelferamt abzulehnen. Zudem wird erwogen, vorab bei den Älteren die Bereitschaft abzufragen. Umgekehrt kann sich jeder volljährige Nußlocher mit deutscher Staatsangehörigkeit beim Rathaus melden, der gerne Wahlhelfer werden will.