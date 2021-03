Region Heidelberg. (bmi) Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Lobbach haben in Sachen Corona-Impfung eine gemeinsame Lösung gefunden. Sie bauen in der Wiesenbacher Biddersbachhalle ein Impfzentrum auf, das Ende April und für den Zweittermin Ende Mai jeder Kommune und ihren Impflingen einen Tag zur Verfügung steht. Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises wird je 140 Dosen an Senioren über 80 Jahre – und bei Bedarf auch über 70 – verimpfen. Damit haben nun alle 17 Gemeinden im direkten Heidelberger Umland solch eine Vereinbarung mit dem Landratsamt getroffen.

Die Bürgermeister Holger Karl in Bammental, Edgar Knecht in Lobbach und Eric Grabenbauer in Wiesenbach überbrachten die frohe Kunde am Donnerstag im Gemeinderat, in Neckargemünd tagte dazu der Krisenstab. "Wir haben die Möglichkeit, auf den Zug aufzuspringen", freute sich Stadtsprecherin Petra Polte. Da das mobile Impfteam erst nur für über 80 Jahren vorgesehen war und deren große Mehrheit bereits geimpft ist, habe man zunächst keine Notwendigkeit gesehen, betont Polte: "Dass nun auch die über 70-Jährigen ins Spiel kamen, hat die Lage stark verändert."

Ähnlich argumentiert auch Bammentals Rathauschef Holger Karl. "Von den über 80-Jährigen haben wir schon einen ganz großen Anteil bis auf die in ihrer Mobilität stark Eingeschränkten geimpft." Diese hätten nun neben der ab 7. April durch den Hausarzt und auch bei einem Hausbesuch möglichen Impfung sowie den Kreisimpfzentren eine wertvolle dritte Möglichkeit. "Das Angebot gilt weiter zuallererst den über 80-Jährigen", betonen Karl und Polte unisono. Beide gehen aber davon aus, dass jeweils die Hälfte der 140 Termine an Senioren über 70 vergeben werden kann.

"Wir freuen uns über die Lösung im Viererteam, das erspart einiges an Arbeit", sagt Polte. Die einen liefern die Halle, die nächsten den Bauhof, der Kreis das Impfteam und das Land den Impfstoff – vermutlich Biontech. "Wir nehmen, was wir kriegen", meint Polte. Die Logistik vor Ort samt Empfang und Betreuung übernehme jede Kommune an ihrem Impftag selbst.

Neckargemünd, Bammental und Wiesenbach hatten sich im Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd (GVV) früh zum gemeinsamen Vorgehen entschieden – Lobbach machte das Quartett kurzfristig voll. Die GVV-Gemeinde Gaiberg ist indes eigene Wege gegangen und hat einen separaten Termin vereinbart. Bereits am 8. April kommt das mobile Impfteam ins Bürgerforum "Altes Schulhaus", am 10. Mai zum Zweittermin, so Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. "Wir haben zunächst die über 80-Jährigen angeschrieben, sind dann immer weiter runter, zuletzt bis zu den 74-Jährigen", erzählt sie. Nun seien alle 140 verfügbaren Termine vergeben. Wie auch in Wiesenbach baut der Bauhof die Einrichtung im Bürgerforum zwischen den beiden Impfterminen wieder ab. Übrigens: Am heutigen Samstag öffnet hier erstmals das Testzentrum. Von 9 bis 11 Uhr werden Corona-Schnelltests durchgeführt.