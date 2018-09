Der per Satellit gesteuerte GPS-Bagger in Aktion: Das Ausheben der ton- und wasserhaltigen Erde ist die erste Bauphase des neuen Radweges zwischen Wiesenbach und Langenzell. Foto: Alex

Wiesenbach. (mgri) Keine gravierenden Einschnitte in den Verkehr, keine zig Bauabschnitte und schon recht keine Feuerwehr, die umziehen muss: Trotzdem hat der neue Fahrradweg zwischen Wiesenbach und Langenzell etwas von einer Großbaustelle. Auf einer Länge von eineinhalb Kilometern begleitet der neue Radweg die L 532 auf der rechten Seite bis zum Hofgut Langenzell. Bauherr der Maßnahme ist nicht etwa die Gemeinde Wiesenbach, sondern das Land Baden-Württemberg. Der Auftrag - ausgeführt durch die Firma Carsten Grimmig GmbH - besteht aus mehreren Teilen: Zusätzlich zum Bau des Radweges wird am Hofgut Langenzell eine Überquerungshilfe für die Radfahrer installiert. In Fahrtrichtung Wiesenbach sollen an der Landstraße zwei barrierefreie Bushaltestellen errichtet werden.

"So entstehen die Gesamtkosten von etwa 830.000 Euro", gibt Jennifer Uhlig vom Regierungspräsidium preis. "Die Summe wird vollständig vom Land übernommen." Lediglich für die Planungskosten der beiden Bushaltestellen müsse die Gemeinde Wiesenbach aufkommen. Uhlig hat noch mehr Details parat: Der Radweg soll zweieinhalb Meter breit werden und rund fünf Meter abseits der Straße am Fuß der Böschung verlaufen. Die Einfahrt in den Fahrradweg erfolgt am Wiesenbacher Ortsausgang - auf dem Rückhaltedamm zwischen Landstraße und Kapellenweg.

Um die geplante Route perfekt einzuhalten, kommt beim Aushub des Mutterbodens sogar ein GPS-gesteuerter Bagger zum Einsatz. Ist diese Phase abgeschlossen, folgt der Einbau von Schotter und einem speziellen Vlies. Letzteres sei aufgrund des wasserhaltigen Bodens dringend notwendig, erzählt Auftragnehmer Carsten Grimmig. "Die Arbeiten am Radweg sind extrem wetterabhängig." Bei Regenfällen müssen die Arbeiten wegen der Untergrundverhältnisse pausiert werden, erklärt der Bauingenieur. Wenn aber alles nach Plan läuft, soll die Baumaßnahme bis Mitte Dezember fertig sein.

Etwa 150 Meter nach der Überquerungshilfe am Langenzeller Hof biegt der Radweg rechts ab und schließt an den nach Lobenfeld führenden Waldweg an. Auf dieser Strecke könnte in nicht allzu ferner Zukunft ebenfalls ein Radweg entstehen. Das lässt Markus Kustocz vom Bauamt Wiesenbach durchblicken. "Das ist aber bislang eher ein Wunschgedanke, als ein konkreter Plan." Zum Dilsbergerhof dagegen sei keine neue Fahrradstrecke geplant. Ab nächstem Jahr können sich aber erst einmal alle über den neuen Radweg nach Langenzell freuen: "Der kann selbstverständlich auch von Fußgängern genutzt werden", stellt Kustocz klar.