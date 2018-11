Direkt an das schon realisierte Kleingemünder Neubaugebiet schließt sich der bisher noch grüne zweite Bauabschnitt an. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Es war eine erstaunliche Diskussion: Eigentlich ging es in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates um die Abrechnung der Erschließung des 13 Hektar großen ersten Abschnitts des Kleingemünder Neubaugebiets mit 115 Bauplätzen. Doch offenbar beflügelt durch das gute Ergebnis - es blieb unterm Strich ein Plus von über 700.000 Euro für die Stadt - diskutierten die Stadträte gleich darüber, wann der im Osten Richtung Neckarsteinach angrenzende zweite Bauabschnitt in Angriff genommen werden sollte. Bislang ein Tabu.

Ein "alter Bekannter" war in die Sitzung gekommen: Lothar Breitenbach von der "LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH", die im Auftrag der Stadt das Neubaugebiet erschlossen und auch die Grundstücksgeschäfte abgewickelt hat. "Wir sind fertig", sagte Breitenbach und blickte zunächst auf die Anfänge des Neubaugebiets im Jahr 2004 bis zum Verkauf des letzten Gewerbegrundstücks Ende 2017 zurück. Die Erschließung kostete knapp über neun Millionen Euro - was 101,26 Euro pro Quadratmeter Bauplatzfläche bedeutet.

Hintergrund Die Stadträte freuten sich über die positive Schlussabrechnung des Kleingemünder Baugebiets, hatten jedoch auch kritische Anmerkungen: Jürgen Rehberger (Freie Wähler) meinte: "Was lange währt, wird endlich gut." Für das Baugebiet mussten viele Widerstände überwunden und viel Überzeugungsarbeit bei Gegnern geleistet werden. "Außerdem gab es kuriose Begegnungen", rief [+] Lesen Sie mehr Die Stadträte freuten sich über die positive Schlussabrechnung des Kleingemünder Baugebiets, hatten jedoch auch kritische Anmerkungen: Jürgen Rehberger (Freie Wähler) meinte: "Was lange währt, wird endlich gut." Für das Baugebiet mussten viele Widerstände überwunden und viel Überzeugungsarbeit bei Gegnern geleistet werden. "Außerdem gab es kuriose Begegnungen", rief Rehberger in Erinnerung - und meinte damit wohl einen Bürger, der dem damaligen Bürgermeister Horst Althoff aus Protest gegen das Baugebiet einen Kübel Erde auf den Schreibtisch kippte. "Ich bin froh, dass wir damals standhaft geblieben sind", so Rehberger. Das Baugebiet sei schön und vielfältig geworden. "Der erkleckliche Betrag für das Stadtsäckel ist nun das Sahnehäubchen." Anne von Reumont (CDU) lobte: Die "LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH" habe nie Versprechungen gemacht, die sie nicht halten konnte. Winfried Schimpf (SPD) gab zu bedenken: "Ohne das Baugebiet hätten wir keine schöne neue Kita." Außerdem hätten die neuen Bewohner zur Verjüngung der Stadt beigetragen. "Auch wir haben die Zustimmung - bei allen Widerständen - nicht bereut", so Schimpf. "Der harte Kampf hat sich gelohnt." Manche ehemalige Gegner des Baugebiets seien inzwischen Befürworter. Die schlimmen Stimmen seien schnell verstummt und die Wohngrundstücke in Windeseile verkauft gewesen. "Der erste Bauabschnitt reicht für ein paar Jahrzehnte", meinte Schimpf. Petra Groesser (Grüne) bekannte, dass sie schon immer eine Gegnerin des Baugebiets war - und es auch heute noch ist. "Ich fand es schon immer schrecklich", meinte sie und gab zu bedenken: "Die Kita hätten wir ohne das Baugebiet auch nicht gebraucht." Die neuen Bewohner seien noch nicht in die bisherige Bevölkerung integriert und auch der Hanna-Weis-Platz sei noch unbelebt, so Groesser. Walter Berroth (SPD) bedauerte, dass im Baugebiet "nur seniorengerechte Wohnungen" entstehen. Ein Pflegeheim wäre ihm lieber gewesen. Joachim Bergsträsser (SPD) pochte darauf, dass in Mückenloch endlich das Baugebiet "Haager Feld" erschlossen wird. "Viele Familien sind schon abgewandert, weil sie keinen Bauplatz gefunden haben", so der Ortsvorsteher des Stadtteils. Bürgermeister Frank Volk hoffte, dass hierfür eine Lösung gefunden wird. "Das Baugebiet ist äußerst wichtig für Mückenloch, aber die derzeit errechneten Erschließungskosten von 200 bis 250 Euro pro Quadratmeter sind zu hoch", so Volk. (cm)

[-] Weniger anzeigen

Die Erschließungskosten waren zuvor auf 100 Euro pro Quadratmeter prognostiziert worden - "eine Punktlandung", wie Breitenbach nun feststellte. Die Stadt musste "nur" noch knapp 113.000 Euro draufzahlen. Die Erschließungskosten enthielten auch zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen, die zum Beispiel durch den Fund des seltenen Käfers Körnerbocks notwendig geworden waren. Bei den Grundstücksgeschäften standen Ausgaben von 13,6 Millionen Euro nämlich Einnahmen von 14,3 Millionen Euro gegenüber - ein Plus von rund 714.000 Euro. "Die Stadt kann sich nicht beklagen", meinte Breitenbach.

Das tat Bürgermeister Frank Volk auch nicht. "Es gab ja einige Horrorszenarien", erinnerte er sich an Diskussionen um das Neubaugebiet. "Es hieß, dass die Stadt zehn Millionen drauflegen muss, wenn nicht alle Grundstücke verkauft werden." Jetzt stehe ein Plus. "Das Geld können wir gebrauchen", meinte Volk.

Es war Giuseppe Fritsch (Freie Wähler), der dann den zweiten Bauabschnitt ins Spiel brachte und fragte, wann dieser in Angriff genommen wird - nachdem sein Fraktionschef Jürgen Rehberger schon zu Beginn augenzwinkernd gesagt hatte: "Wir könnten jetzt auch gleich weitermachen." Als "kleine Schwester von Heidelberg" sah Fritsch in Neckargemünd Bedarf für weitere Bauplätze. "Wir sind nicht die kleine Schwester von Heidelberg, sondern Heidelberg ist unser Vorort", sagte Volk, der klarstellte: "Neckargemünd ist ein attraktiver Markt, aber der zweite Bauabschnitt soll den nächsten Generationen dienen - nicht uns."

Lothar Breitenbach hingegen sah "gute Chancen für den zweiten Bauabschnitt", wie er sagte. Die Nachfrage nach Bauplätzen in der Region sei hoch. "Der zweite Bauabschnitt würde sicher nicht weniger spannend als der erste", prophezeite Breitenbach. Steffen Wachert (Freie Wähler) sagte, dass er als ehemaliger Gegner vom Baugebiet und den Kosten positiv überrascht sei. "Ich hoffe aber trotzdem, dass der zweite Bauabschnitt nicht so schnell kommt", erklärte er. Denn Spaziergänger würden sich an den Wiesen erfreuen. Hermino Katzenstein (Grüne) erinnerte daran, dass das Areal direkt neben dem zweiten Bauabschnitt inzwischen ein Naturschutzgebiet sei.