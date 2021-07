Neckarsteinach. (iz) Mindestens seit drei Jahren wird darüber gesprochen, dass die Vierburgenhalle abgerissen werden und ein Neubau entstehen soll. Die Halle gehört zwar dem hessischen Kreis Bergstraße, die Stadt muss sich aber an den Neubaukosten von geschätzten 5,8 Millionen Euro fast zur Hälfte beteiligen.

Aber während die Stadt immer wieder Mittel für den Neubau im Haushalt eingestellt hatte, verlaufen die Planungen des Eigenbetriebs "Schule & Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße" dazu eher schleppend. Zwischendurch wurde dort auch mal erwogen, dass die Stadt sogar als Bauherr auftreten soll, was die Verwaltung natürlich ablehnen musste. Zur Zeit, so teilte Bürgermeister Herold Pfeifer in der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung mit, laufen Verhandlungen, bei denen es auch um einen Architektenwettbewerb und um Fördergelder vom Bund geht. Pfeifer will zu gegebener Zeit ausführlich informieren.

Mitten in die Diskussion um den nicht genehmigten Haushalt 2021 platzte auch noch die Nachricht, dass das große Löschgruppenfahrzeug des Typs LF 8/6 so defekt ist, dass es absolut nicht mehr einsetzbar und wegen fehlender Ersatzteile auch nicht mehr zu reparieren ist. Bis ein neues Fahrzeug beschafft werden kann, das eine sechsstellige Summe kostet, habe der Magistrat, so erklärte Rathauschef Pfeifer, den Kauf eines gebrauchten Feuerwehrautos zum Preis von 9990 Euro gebilligt: nämlich ein Mercedes-Benz des Typs 814 FW LF 8/600 mit dem Baujahr 1994.