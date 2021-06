Neckarsteinach. (cm) Wer derzeit mit der Bahn durch die Vierburgenstadt fährt, bekommt immer noch einen Schreck. Denn der Hang nahe des Tunnels unter der Hinterburg ist bereits vor einigen Monaten ins Rutschen geraten, doch getan hat sich hier auf den ersten Blick noch nicht viel. Für den Laien sieht es zudem so aus, als wäre die Gefahr hier noch nicht gebannt. Doch die Deutsche Bahn beruhigt.

Der Hangrutsch hatte sich bereits am 30. Januar ereignet, wie ein Bahnsprecher auf RNZ-Anfrage berichtet: "Starke Niederschläge haben die Boden- und Hangoberschichten schnell und heftig unterspült." Dadurch sei die Standfestigkeit der Vegetation beeinträchtigt worden. "Es hat zu keiner Zeit eine Gefahr für den Zugverkehr bestanden", betont der Sprecher. "Der Abstand zum Gleis war ausreichend." Deshalb musste die Bahn die Strecke auch nicht zeitweilig sperren. Die Bahn hat nach Angaben des Sprechers eine Fremdfirma beauftragt. Diese habe den Hang inspiziert und Maßnahmen ergriffen, die Gefahren durch loses Felsgestein und lose Erdmassen ausschließen. "Der Hang ist in sich stabil", betont der Sprecher.

Die Untersuchungen vor Ort würden noch fortgesetzt. Daraus erhalte die Bahn Aufschluss, ob und gegebenenfalls welche weitere Sicherungsmaßnahmen – wie zum Beispiel sogenannte Sannnetze – notwendig sind, so der Sprecher. Die Arbeiten an der Felswand sollen während der ohnehin geplanten Sperrung der Strecke zwischen Neckargemünd und Eberbach vom 3. Juli bis 8. Oktober stattfinden. "In diesem Zeitraum arbeitet die Bahn jeweils an einer Brücke im Bahnhof Hirschhorn sowie über die Hainburger Straße", so der Sprecher. Die Kosten betragen rund 15.000 Euro. Der Hang befindet sich im Eigentum der Deutschen Bahn. Weitere Streckensperrungen seien nicht geplant.

Bürgermeister Herold Pfeifer betont, dass er die Informationen über den Hangrutsch direkt an die Bahn weitergegeben habe, die sich auch gleich gekümmert habe. "Es muss dort noch etwas passieren, damit nichts passiert", betont er aber.