Neckarsteinach. (iz) Weil die Stadt gezwungen ist, kostendeckende Gebühren zu erheben, werden im kommenden Jahr die Preise für Abwasser und Trinkwasser erhöht – zusammen um deutlich mehr als einen Euro pro Kubikmeter. Das hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer zurückliegenden Sitzung unter Corona-Bedingungen im großen Saal des "Schwanen" beschlossen.

Vor allem beim Abwasser erhöht sich die Gebühr deutlich. Darin enthalten ist zum einen das Schmutzwasser, das von bisher 3,23 Euro auf dann 4,10 Euro pro Kubikmeter teurer wird; das ist eine Erhöhung um 0,87 Euro. Beim Niederschlagswasser steigt die Gebühr von jetzt 1,21 Euro auf 1,42 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche; das ist eine Erhöhung um 0,21 Euro. Als kleines Trostpflaster werteten Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, dass diese neuen Gebühren für drei Jahre, also bis Ende 2023, gelten sollen.

Auch beim Trinkwasser müssen die Verbraucher ab dem 1. Januar 2021 tiefer in die Tasche greifen. Der Preis steigt von bisher 2,82 Euro auf dann 3,18 Euro pro Kubikmeter Wasser, also um 0,36Euro. Auch diese Gebühr soll sich drei Jahre lang nicht mehr erhöhen – vorausgesetzt, dass sich die vorgesehenen Investitionen bei Wasser und Abwasser ohne massive Kostensteigerungen und wie geplant durchführen lassen.

Eine dieser Investitionen ist die Sanierung der insgesamt sieben Kilometer langen und 40 Jahre alten Abwasserdruckleitung, die vom Schiffermast bis zur Kläranlage in Neckarhausen führt. Hier soll im kommenden Jahr der vierte Bauabschnitt von der Steinachbrücke bis zur Schleuse saniert werden. Erneuert werden muss vor allem das alte korrodierende Gussrohr, in dem sich schon mehrere Leckagen gebildet haben. Außerdem sind Änderungen an den Pumpwerken nötig, die zeitweise gegeneinander pumpen und deshalb viel Energie verbrauchen.

Die Kosten für diese Maßnahme werden auf circa 540.000 Euro geschätzt. In der Sitzung genehmigten die Stadtverordneten einstimmig zunächst das Honorar für die Planungsleistungen in Höhe von 60.350 Euro.