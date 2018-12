Ab Dienstag wieder in Betrieb: der Lift am Neckarsteinacher Bahnhof. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Neckarsteinach. Wer keine Treppen laufen kann und vom einen Gleis zum anderen gelangen möchte, hat es am Bahnhof in Neckarsteinach derzeit schwer: Der Aufzug an Gleis 1 funktioniert nicht. Darauf weist ein Schild hin, dem allerdings die wichtigste Information fehlt. "Voraussichtlich ab dem ... wird Ihnen der Aufzug wieder zur Verfügung stehen", ist darauf zu lesen - die Lücke, in die der Termin der Wiederinbetriebnahme eingetragen werden sollte, ist frei geblieben.

Ob das eine neue Strategie der Deutschen Bahn ist? Schließlich gelten Züge für den Konzern bereits offiziell als "pünktlich", wenn sie ihr Ziel weniger als sechs Minuten nach der im Fahrplan vorgesehenen Ankunftszeit erreichen. Also alles eine Frage der Definition? Man könnte das korrekte Datum für die erneute Inbetriebnahme des Lifts ja erst hinterher auf dem Schild eintragen. Das wäre die Idee für "noch mehr" Pünktlichkeit bei der Deutschen Bahn: Fahrpläne zum Selbstausfüllen! Die großen gelben Aushänge würden nur noch über Bahnlinien sowie deren Start- und Zielbahnhöfe informieren, die Zeiten wären völlig flexibel.

Werner Graf, Pressesprecher der Deutschen Bahn, füllte jene Wissenslücke auf RNZ-Nachfrage dann doch noch im Voraus: Am Dienstag, 4. Dezember, soll der Lift wieder funktionieren. Übrigens wurde laut Graf bereits ein Spezialteil eingebaut, um den Aufzug zu reparieren. Das habe die Störung aber nicht beseitigt, weshalb nun am Dienstag endlich ein weiteres Spezialteil installiert werden soll. Könnte also bitte schnell noch jemand die Lücke im Aushang füllen und diesen Termin eintragen?