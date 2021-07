Die notwendigen Sanierungen der Straßen in Neckarsteinach – hier jene am Eichelberg – sollen 13 Millionen Euro kosten. Foto: Alex

Neckarsteinach. (iz) Monatelang hatte das Ingenieur-Büro Rohrtec Consult mit Sitz im hessischen Rödermark zwischen Darmstadt und Frankfurt den Zustand der Straßen in der Vierburgenstadt geprüft, vermessen und die Schäden aufgelistet. Das Ergebnis dieser Untersuchungen stellte Geschäftsführer Thomas Schäfer nun in der jüngsten öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung als "Straßenzustandskataster" vor. Wie nicht anders zu erwarten war, wurden bei den meisten innerörtlichen Straßen Schäden in unterschiedlichem Maße festgestellt, darunter viele sogenannte Aufbrüche. Und für die Sanierung könnten die Anwohner – anders als in den badischen Kommunen der Region – regelmäßig zur Kasse gebeten werden.

Für die Sanierung all dieser Straßen, schätzt Schäfer, werden – über mehrere Jahre hinweg – insgesamt circa 13 Millionen Euro benötigt. Wie diese horrende Summe von der Stadt beziehungsweise von den Bürgern aufgebracht werden soll, dafür brachte der Ingenieur nicht nur Lösungsvorschläge, sondern auch gleich einen Fachmann für sogenannte "Straßenbeiträge" mit, nämlich Erich Bauer vom Planungsbüro Städtebau.

Beide Experten machten klar, dass eine so umfangreiche Aufgabe nicht mit den bisher üblichen einmaligen Straßenbeiträgen finanziert werden könne. Bei diesen werden nur die Anlieger der gerade sanierten Straße zur Kasse gebeten. Dabei können bis zu fünfstellige Summen auf die einzelnen Grundstückseigentümer zukommen.

Schäfer und Bauer plädierten deshalb für sogenannte "wiederkehrende Beiträge". Dabei werden größere Abrechnungsgebiete gebildet, in Neckarsteinach zum Beispiel die Bereiche ober- und unterhalb der Bahnlinie. Dadurch verteilen sich die Kosten auf viel mehr Anlieger mit dem Ergebnis geringerer Einzelbeträge. Diese aber fallen wiederum eben immer wieder beziehungsweise jedes Jahr an, denn jeder Grundstückseigner in dem Abrechnungsgebiet wird bei der Sanierung jeder Straße im Abrechnungsgebiet herangezogen. Um aber dieses System überhaupt einführen zu können, war die Vorlage eines Straßenzustandskatasters die Voraussetzung.

Im Anschluss an die beiden Vorträge entwickelte sich eine rege Diskussion im Stadtparlament. Und von den Stadtverordneten war durchaus nicht nur Zustimmung zu den scheinbar so günstigen "wiederkehrenden Beiträgen" zu hören. Eine Entscheidung darüber, ob künftig die Straßenbeiträge wie bisher oder "wiederkehrend" gezahlt werden müssen, soll erst nach der Sommerpause fallen. Außerdem wird die Verwaltung anhand der Ergebnisse des Straßenzustandskatasters eine Prioritätenliste erstellen, in welcher Reihenfolge die Straßensanierungen erfolgen sollen.