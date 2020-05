Neckarsteinach. (pol/rl) Am Sonntag kam es in der Ortsdurchfahrt Neckarsteinach zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 14 Uhr war ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Neckarsteinach auf der Bahnhofstraße in Richtung Eberbach unterwegs. Er überholte dabei zunächst ein Auto und wollte gerade einen weiteren Wagen überholen, als das Auto nach links abbiegen wollte. Der Biker kollidiert dabei mit dem Wagen und stürzte auf die Fahrbahn.

Der 17-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der 63-jährige Autofahrer aus Neckarsteinach blieb unverletzt. Der Motorradfahrer musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Ortsdurchfahrt war zwischen 14.20 und 15 Uhr halbseitig gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Neckarsteinach war mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug des Rettungsdienstes, First Responder der DLRG und der Rettungshubschrauber Christoph 53. Es entstand rund 2500 Euro Sachschaden.

Die Polizei Wald-Michelbach bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der 06207/940520 zu melden.