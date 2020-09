Neckarsteinach. (RNZ) Die Neckarsteinacherin Marlene Pfeifer bewirbt sich um die Bundestagskandidatur der SPD Bergstraße. Sie wurde von ihrem Neckarsteinacher Ortsverein einstimmig nominiert und dem Unterbezirksvorstand als erste Kandidatin für die Bundestagswahl 2021 vorgeschlagen. Politik zieht sich wie ein roter Faden durch Pfeifers Lebenslauf. Seit ihrer Kindheit ist ihr Vater Herold Pfeifer im Kreis Bergstraße politisch aktiv. Seit 2012 ist er Bürgermeister der Vierburgenstadt. Mit dem politischen Geschehen im Kreis ist sie also aufgewachsen.

In ihrer Schulzeit am Gymnasium in Neckargemünd setzte sie sich früh als Klassensprecherin für ihre Mitschüler ein. Nach dem Abitur folgte ein Jahr als Au Pair an der amerikanischen Ostküste. Während ihres Studiums der American Studies an der Universität Heidelberg engagierte sie sich in der Studierendenfachschaft ihres Instituts. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie im Fachbereich Politikwissenschaften über die deutschen Außenbeziehungen.

Seit 2018 ist Pfeifer im Abgeordnetenbüro von Christine Lambrecht tätig. Heute ist die 25-Jährige koordinierende Büroleiterin. Jetzt möchte sie mehr Verantwortung übernehmen.