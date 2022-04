Neckarsteinach. (lesa) An sieben Tagen in der Woche, an 30 Tagen im Monat und an 150 Tagen im Jahr geben sich Brautpaare auf dem "Hohen Darsberg" in normalen Zeiten das Ja-Wort. Die Räumlichkeiten im Neckarsteinacher Stadtteil Darsberg sind weit über die Region hinaus als Hochzeitshochburg bekannt, unter anderem auch in Promikreisen: Neben Fußballweltmeister Toni Kroos schlossen hier Sängerin Sarah Engels, vormals Lombardi, und Influencerin Sarah Harrison den Bund fürs Leben.

In diesem Jahr werden aller Voraussicht nach rund 40 der 150 Brautpaare gewissermaßen "Altlasten" der Pandemie sein: Deren Hochzeiten nämlich mussten die Eigentümerfamilie Frey und ihr knapp 50-köpfiges Mitarbeiterteam (siehe "Historie") als Reservierungen immer wieder weiter verschieben. Diese hätten eigentlich schon während der Corona-Zeit stattfinden sollen; zusätzlich zu den "wahnsinnig vielen Anfragen" die den Hohen Darsberg darüber hinaus erreichen.

Hintergrund > Der Hohe Darsberg wird seit 1996 von der Familie Frey betrieben. Was zunächst als Landschulheim begann, hat sich mittlerweile zur überregional bekannten Hochzeitslokalität gemausert. > Geschäftsführer ist Sebastian Frey. Seine Eltern hatten das Anwesen anfangs von der Stadt Worms gepachtet, ehe sie dieses erwarben. "Eines Tages hat meine Mutter bei der RNZ eine Anzeige aufgegeben, dass wir einen Raum für Feste vermieten", erinnert sich Frey. > Ein Sportstudent sei es gewesen, der in diesem Rahmen seine Hochzeit feiern wollte. Die Stühle für diese erste Hochzeit habe die Familie Frey damals noch aus der Vierburgenhalle entliehen. 2001 ließ die Familie Frey den Landschulheimbetrieb auslaufen und spezialisierte sich zunehmend auf Hochzeiten. > Auf über 3000 Hochzeitsfeste blickt der Hohe Darsberg mittlerweile zurück. Aus dem anfänglichen "Vier-Mann-Betrieb" ist ein Unternehmen mit rund 50 Beschäftigten geworden. Gründer Jürgen Frey darf sich über die tatkräftige Unterstützung seiner drei Söhne freuen. lesa

"Manche Brautpaare haben ihre Hochzeit schon vier Mal verschoben", blickt Geschäftsführer Sebastian Frey auf die turbulenten beiden Pandemie-Jahre zurück. Denn die Feier des vermeintlich schönsten Tags im Leben wird auf dem Hohen Darsberg üblicherweise 18 Monate im Voraus gebucht. Dies bedeutet, dass vor Pandemie-Ausbruch etliche Paare den großen Tag reserviert hatten, der letztlich aufgrund der Corona-Auflagen nicht oder nicht wie geplant stattfinden konnte. Fast erstaunlich: Vor diesem Hintergrund sagten laut Frey nur etwa zehn Paare ihre Hochzeit ganz ab. Jene Buchungen, die sich nun aber aus der Corona-Zeit angestaut haben, bleiben nicht ohne Folgen für das Familienunternehmen: "Finanziell werden wir es bis nächstes Jahr merken."

Das hat auch damit zu tun, dass die Verträge für die verschobenen Hochzeiten auf alten Konditionen basieren. "Wenn die Hochzeit 2020 angepeilt war und 18 Monate im Voraus gebucht wurde, sind die Preise natürlich von damals", spielt Sebastian Frey unter anderem auf die enorm gestiegenen Strom- und Heizkosten an. "Unter den neuen Preisen leidet die ganze Branche", weiß Frey aus Gesprächen mit Kollegen.

Eine Hochzeit mit 100 Gästen, Fünf-Gänge-Menü, Übernachtung und Frühstück für alle ist auf dem Hohen Darsberg indes je nach Wochentag ab 28.000 Euro zu haben. Dafür reisen die Heiratswilligen von weit her an. "Die meisten wohnen über 100 Kilometer weg", sagt der Hochzeitsexperte und nennt unter anderem Düsseldorf oder München als Herkunftsstädte der Brautpaare. "Etwa zehn Prozent kommen aus unter 40 Kilometer Entfernung." Darunter seien viele Paare aus Mannheim oder Ludwigshafen, vereinzelt seien aber auch "heimische" Paare aus Schönau oder Neckarsteinach dabei.

Übrigens: Überwiegend seien die Kunden der vermeintlichen Promi-Lokalität Hoher Darsberg laut Frey "normale Menschen" – wenn auch 2022 einige Fußballprofis in Darsberg den Bund fürs Leben schließen wollen.