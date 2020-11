Neckarsteinach. (iz) Sie sind leise, mobil und sehr effizient: die neuen Luftfilteranlagen, die jetzt im städtischen Kindergarten "Abenteuerland" und in der evangelischen Kindertagesstätte "Schatzinsel" mithelfen sollen, die Gruppenräume virenfrei zu halten und damit die Ansteckungsgefahr für die Kinder zu verringern.

Die städtische Kindergartenleiterin Rebecca Brettel-Schäfer ist ganz begeistert von den Geräten und dankbar für diese Anschaffung. Denn diese nehmen kaum mehr Platz weg als ein Hocker, sind etwa 80 Zentimeter hoch und in ihrer Wirkungsweise stufenlos verstellbar. Die nach unten fallenden Aerosole der Atemluft werden von unten in das Gerät eingesogen, und durch verschiedene Filter nach oben geführt. Die so gereinigte Luft wird dann oben sehr leise durch Schlitze wieder nach außen geblasen.

Ein Luftfilter reicht für 30 Quadratmeter mit bis zu zehn Kindern. Wenn sich mehr Kinder in einem Raum aufhalten, müssen zwei Geräte aufgestellt werden. Sie bewegen sich auf Rollen und können so ganz unproblematisch von einem Raum in einen anderen geschoben werden, zum Beispiel, wenn die Kinder schlafen gehen oder Elterngespräche anstehen. "Ein weiterer Vorteil dieser Anschaffung ist, dass wir jetzt in der kalten Jahreszeit die Fenster nicht mehr so oft aufreißen müssen. Das erspart auch der Stadt höhere Heizkosten", so Brettel-Schäfer.

Insgesamt hat die Stadt 14 solcher Geräte für einen niedrigen fünfstelligen Betrag gekauft. Der kleinere Teil davon wird auch im Rathaus für saubere Luft sorgen, zum Beispiel im Sitzungssaal. "Ich glaube, dass wir damit die beste Vorsorge gegen Corona sowohl für unsere Kinder als auch für die Bediensteten oder auch die Stadträte getroffen haben", freut sich Bürgermeister Herold Pfeifer.