Neckargemünd. (cm) Die Einrichtung der Radspur auf der Bundesstraße B37 zwischen dem Neckargemünder Ortsausgang und dem Heidelberger Stadtteil soll am Montag zu einer kuriosen Situation geführt haben. Der RNZ wurde berichtet, dass am Vormittag in der Ortsdurchfahrt mit einem Schild auf einem Baustellenanhänger auf Tempo 60 hingewiesen wurde, da die Fahrspur Richtung Heidelberg hier wegen der Arbeiten verengt wurde. Das Problem: In der Ortsdurchfahrt gilt Tempo 50. Und das noch größere Problem: Hier steht ein Blitzer. Dieser soll, wie der RNZ berichtet wurde, mehrfach ausgelöst haben, da sich Autofahrer an Tempo 60 gehalten haben.

Das Straßenverkehrsamt des Heidelberger Landratsamtes schaute sich die Situation am Dienstag an, doch da war der Anhänger schon wieder verschwunden: Es habe eine Überprüfung der Beschilderung vor Ort im Bereich der stationären Messanlage stattgefunden, berichtete Behördensprecherin Susanne Uhrig: "Es wurden dort keine Auffälligkeiten festgestellt." Die Säule in Neckargemünd befinde sich eindeutig innerhalb der geschlossenen Ortschaft. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrage dort 50 Kilometer pro Stunde. Am Ortsausgang Richtung Schlierbach wird die Geschwindigkeit auf Höhe des Ortsschildes auf 60 Kilometer pro Stunde für den Verkehr außerhalb der geschlossenen Ortschaft beschränkt.

"Die Geschwindigkeitsregelungen sind eindeutig und nicht zu beanstanden", so Uhrig. Die Messungen an der Blitzersäule mittels Lasertechnik würden bereits rund 50 Meter in Fahrtrichtung betrachtet vor der Säule stattfinden. "Auch von daher bestehen an der Rechtmäßigkeit der Messungen keine Zweifel", so die Behördensprecherin. Alle, die auf das Baustellenschild vertraut hatten, müssen also wohl blechen ...