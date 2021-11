Vor der Post in der Bahnhofstraße (o.) soll es eine Lösung mit drei Kurzzeitparkplätzen geben. In der Wiesenbacher Straße (u.) erscheint der Parkplatz-Wegfall unproblematisch. Fotos: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Bundesstraße B37 im Bereich der Ortsdurchfahrt der Bahnhofstraße und die Wiesenbacher Straße gehören zu den problematischsten Strecken für Radfahrer in der Stadt am Neckar. Hier gibt es nicht durchgehend separate Radwege, sodass die Radler auf der Straße direkt zwischen und neben Autos sowie Lastern fahren müssen. Das soll sich nun endlich ändern. Der Gemeinderat hat in seiner zurückliegenden öffentlichen Sitzung beschlossen, in beiden Straßen zugunsten des Radverkehrs auf Parkplätze zu verzichten.

Fast wäre es aber dazu wieder nicht gekommen. Eigentlich hätte schon der Bauausschuss das Thema im August abhaken sollen, doch dieser verschob es wegen der großen Bedeutung in den Gemeinderat. In der Septembersitzung wurde der Punkt dann vertagt, weil die Uhr schon bald Mitternacht zeigte. Nun war es Winfried Schimpf (SPD), der eine erneute Vertagung beantragte, da wichtige Infos erst kurz vor der Sitzung eingetroffen seien. Dies wurde mit elf zu zehn Stimmen abgelehnt.

In dem vom Gemeinderat beschlossenen Radverkehrskonzept sind in der Bahnhofstraße zwischen Ortseingang und Melacpass auf beiden Seiten Radfahrstreifen vorgesehen. Dazu werden die Fahrbahnen verkleinert und die Parkmöglichkeiten sollen auf die Neckarseite verlegt werden. Die Radstreifen dürfen vom Kraftfahrzeugverkehr nicht befahren werden. Zwischen Melacpass und Lessingstraße ist die Straße bedeutend schmaler und reicht nicht für Radfahrstreifen aus. Hier sind daher Radfahrschutzstreifen vorgesehen, die vom Kraftfahrzeugverkehr mitgenutzt werden können.

Hintergrund 43 von 67 Maßnahmen des Radverkehrskonzepts erledigt Wie steht es um den Radverkehr in der Stadt? Vor der Entscheidung über den Wegfall von Parkplätzen zugunsten des Radverkehrs in der Wiesenbacher Straße und der Bahnhofstraße blickte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung auf den Stand bei der Umsetzung des Radverkehrskonzepts. Die Liste mit insgesamt 67 Maßnahmen ist inzwischen fast durchweg grün. 43 Punkte gelten als erledigt. So wurden beispielsweise Schlaglöcher behoben, Fahrbahnoberflächen verbessert, Fahrradrampen gebaut, Markierungen verbessert und Schilder geändert beziehungsweise ergänzt. 14 Maßnahmen sind "in Bearbeitung" – so etwa die Verbesserung des Neckartalradwegs sowie die erwähnten Radwege in der Bahnhofstraße und der Wiesenbacher Straße. Hier und bei vielen anderen Maßnahmen wie zum Beispiel bei der Verbesserung des Radwegs zwischen Kleingemünd und Ziegelhausen ist die Stadt nicht zuständig, sondern auf übergeordnete Behörden angewiesen. Sieben Maßnahmen sind noch nicht angepackt worden. "Wir stehen gut da mit dem, was wir bereits umgesetzt haben", zeigte sich Bürgermeister Frank Volk zufrieden. Nur wenige Maßnahmen seien nicht umsetzbar gewesen. Als Beispiel nannte Volk die Julius-Menzer-Straße, für die im Bereich der starken Steigung ein einseitiger Schutzstreifen angeregt wird. Die Verkehrskommission habe diesen abgelehnt, weil die Fahrbahn zu schmal sei. Abgelehnt hat das Landratsamt auch eine Verbesserung der unübersichtlichen Einmündung der Straße "Am Mühlwald" in die Dilsberger Straße im Ortsteil Rainbach. Hier wurde keine besondere Gefährdung gesehen. "Wir haben nicht überall eine Handhabe", betonte Volk. "Irgendwann werden wir aber noch einmal aktiv, weil sich auch Meinungen in Behörden mal ändern können und Maßnahmen doch umsetzbar sind." Konkret arbeite die Stadt derzeit an einer Verbesserung des Neckartalradwegs zwischen Neckarsteinach und dem Neckarhäuser Hof. Hier müssen Radler rund 300 Meter auf die Kreisstraße ausweichen und neben Autos mit Tempo 100 fahren, weil ein Teilstück fehlt. Viele Radler würden hier nicht mehr auf den Radweg zurückkehren, sondern auf der Kreisstraße bleiben. "Die Radfahrer bleiben auch auf der Kreisstraße, weil der Radweg in einem desolaten Zustand ist", ergänzte Petra Groesser (Grüne). Vorgeschlagen habe man deshalb einen Radfahrstreifen auf der talseitigen Spur mit Schutzbarriere zum Autoverkehr. Der Gemeinderat nahm es zur Kenntnis.

Im Bereich zwischen Lessingstraße und großer Kreuzung an der Friedensbrücke soll das Landratsamt bei der durch die Einführung von Tempo 30 notwendigen Neuberechnung der Ampelanlagen prüfen, ob und wie sich der vorgesehene Umbau der großen Kreuzung auf die Abwicklung der Verkehrsströme auswirken wird. Die Entscheidung zu diesem Bereich könne daher erst später getroffen werden können.

In der Wiesenbacher Straße geht es um die Parkplätze zwischen dem ehemaligen Lebensmittelmarkt und der Einmündung des Batzenhäuselwegs. Diese Kurzparkzone, in der das Parken teilweise auf dem Gehweg erlaubt ist, soll zugunsten eines durchgehenden Radfahrschutzstreifens wegfallen. Den Wegfall der Parkplätze in der Wiesenbacher Straße halte die Stadt für unproblematisch, erklärte Bürgermeister Frank Volk. Anders sei es mit den Stellflächen in der Bahnhofstraße, da diese von Kunden der Gewerbebetriebe genutzt würden. Der Abschnitt zwischen Ortseingang und Melacpass sei noch unkritisch. Aber im weiteren Verlauf erwarte man insbesondere bei der Post wegen des Lieferverkehrs Probleme. Auch seien Besucher des Pflegeheims betroffen. Allerdings würden viele Parkplätze auch von Pendlern genutzt, für die es in der Güterbahnhofstraße ein Angebot gebe. Es seien nur wenige Anwohner betroffen – und diese hätten Parkplätze auf ihren Grundstücken. Problematisch sah Volk noch, dass durch den Wegfall der Parkplätze die Straße breiter wirke und zum Schnellerfahren einlade – obwohl demnächst Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt gelten solle.

Nach der Diskussion der Stadträte (siehe unten) fasste Volk zusammen: Der Wegfall der Parkplätze in der Wiesenbacher Straße wird als unproblematisch gesehen. Für den Abschnitt der Bahnhofstraße zwischen Kümmelbacher Hof und Melacpass sollen die Parkplätze auf der Nordseite zur Förderung des Gewerbes bestehen bleiben. Auf beiden Seiten der Fahrbahn sollen Radstreifen angelegt und der Mittelstreifen begrünt werden. Zwischen Melacpass und Lessingstraße sollen die Parkplätze vollständig entfallen, um einen möglichst breiten Radschutzstreifen zu erhalten.

Die Abstimmung für den Wegfall der Parkplätze in der Wiesenbacher Straße fiel einstimmig aus. Auch für den Bereich zwischen Kümmelbacher Hof und Melacpass war das Votum mit 16 Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie acht Enthaltungen eindeutig. Anders sah es beim Abschnitt von Melacpass bis Lessingstraße aus: Hier stimmten lediglich acht Räte für den Wegfall der Parkplätze und 13 dagegen. "Dann kriegen wir an dieser Stelle keinen Radverkehr hin", machte Volk deutlich. Jens Hertel (SPD) begründete seine Ablehnung mit einer fehlenden Lösung für den Bereich an der Post. Daraufhin schlug Volk eine erneute Abstimmung vor mit der Ergänzung, dass für diesen Bereich eine Lösung mit drei Kurzzeitparkplätzen erarbeitet werden müsse. Bei sechs Enthaltungen stimmten nur Giuseppe Fritsch (fraktionslos) und Dirk Wagner (CDU) gegen diesen Vorschlag.

Stadträte diskutierten kontrovers über den Wegfall von Parkplätzen zugunsten des Radverkehrs

So diskutierten die Stadträte über den Wegfall der Parkplätze in der Wiesenbacher Straße und der Bahnhofstraße zugunsten des Radverkehrs.

> Hermino Katzenstein (Grüne) sprach von einem "sehr entscheidenden Schritt". Mit der Radspur zwischen dem Kümmelbacher Hof und Heidelberg-Schlierbach habe der Radverkehr bereits deutlich zugenommen. Daher sei es erforderlich, dass nun zeitnah den Radfahrern auch im Stadtgebiet die Möglichkeit gegeben wird, sich sicher zu bewegen. Katzenstein begrüßte die Planung für die Bahnhofstraße zwischen Ortseingang und Melacpass, hier beidseitig reguläre Radstreifen anzulegen. Positiv sei ebenfalls die Reduktion auf zwei Fahrspuren für den Kfz-Verkehr und das Vorhaben, die mittlere Spur als reine Abbiegespur zu gestalten. Katzenstein schlug vor, den mittleren Streifen – wo möglich – mit einer Bepflanzung zu versehen. Für den Bereich zwischen Melacpass und Rathaus lehne man zusätzliche Parkflächen auf der Südseite ab. In der Wiesenbacher Straße begrüßte Katzenstein die vorgesehenen Radstreifen auf beiden Seiten der Fahrbahn.

> Steffen Wachert (Freie Wähler) sprach sich für breite Zwei-Richtungs-Radwege auf einer Seite der Fahrbahn sowohl in der Bahnhof- als auch in der Wiesenbacher Straße aus. Diese sollten baulich von den Kfz-Fahrspuren abgetrennt werden. Am Ortseingang könnte die B 37-Radspur fortgeführt werden und es müssten keine Parkplätze entfallen. Schon jetzt werde der vorhandene Radweg an der neckarseitigen Fahrspur in beide Fahrtrichtungen genutzt. Es sei utopisch, dass von Heidelberg über die B 37-Radspur kommende Radler die Fahrbahnseite wechseln.

> Dirk Wagner (CDU) sah positive Auswirkungen auf den Radverkehr durch die Einführung von Tempo 30 in der Bahnhofstraße. Die große Kreuzung an der Friedensbrücke bleibe ein neuralgischer Punkt. Hier gebe es Nachbesserungsbedarf, es fehle zum Beispiel eine Abbiegespur für Radler nach Kleingemünd. "Es ist schwierig, jedem Rechnung zu tragen", meinte Wagner, der sich zugunsten der Gewerbetreibenden gegen die Verlegung von Parkplätzen am Ortseingang aussprach. Selbiges galt für den Wegfall der Parkplätze in der Wiesenbacher Straße.

> Jens Hertel (SPD) wies darauf hin, dass die Zuständigkeiten für die Bundesstraße beim Regierungspräsidium und beim Landratsamt liegen. Die Stadt müsse der Wegnahme der Parkplätze zustimmen, erklärte Bürgermeister Volk. Hertel sah den Wegfall der Parkplätze in der Wiesenbacher Straße als unproblematisch an. In der Bahnhofstraße sprach er sich gegen die Verlagerung der Parkplätze am Ortseingang aus. Bei der Ausgestaltung der Radspur sei man sich unsicher. Schon jetzt würden von Heidelberg kommende Radler nach der B 37-Radspur weiter auf der Neckarseite Richtung Altstadt fahren.

> Giuseppe Fritsch (fraktionslos) schlug vor, Radler nicht auf der B 37, sondern auf der anderen Seite der Bahnlinie durch die Kümmelbach- und die Güterbahnhofstraße Richtung Altstadt zu führen.

> Ilka Schlüchtermann (Grüne) schlug vor, die Schutzstreifen rot einzufärben. Dies sei nicht möglich, erklärte Volk. Dies würde eine Sicherheit vorgaukeln, die nicht vorhanden sei.

> Manfred Rothe (Freie Wähler) sprach sich gegen den Wegfall der Parkplätze an der Post aus: "Das wäre nicht optimal."