Neckargemünd. (RNZ) Im Wassernetz Dilsberg/Rainbach kam es am Montag, 27. Dezember, zu einem Wasserrohrbruch in Neckargemünd. Davon waren nach Angaben der Stadtwerke 50 Gebäude im Bereich Ortsstraße, Am Mühlwald, Mühlweg und Am Neckarberg betroffen.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke mussten die Wasserversorgung ab 13 Uhr unterbrechen. Bereits um 14.10 Uhr konnten wieder alle Gebäude mit Wasser versorgt werden.

Aufgrund der Arbeiten kann es zu gesundheitlich unbedenklichen Trübungen kommen. Die Stadtwerke Neckargemünd empfehlen, das Wasser ablaufen zu lassen, bis es wieder klar ist.

Update: Montag, 27. Dezember 2021, 15.08 Uhr