Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Ich bin Vater eines Erstklässlers und mittlerweile der Verzweiflung nahe", meint Cetin Senol. "Es ist geradezu absurd, wenn das Kultusministerium seit dem 4. Juni die Öffnung der Schulmensen wieder für zulässig erklärt, seit dem 29. Juni sogar die 1,5-Meter-Abstandspflicht aufhebt, der Hort aber weiterhin den Kindern das Hort-Mittagessen verweigert." Seit dem vergangenen Herbst habe sein siebenjähriger Sohn im Hort der Neckargemünder Grundschule keine warme Mahlzeit mehr erhalten, berichtet der 53-jährige Vater aus Kleingemünd.

Cetin Senol erzählt, dass sein Sohn seit dem Beginn des vergangenen Schuljahres drei Mal pro Woche nach der Schule den Hort besucht. Anfangs war er noch in der Außengruppe in der Altstadt untergebracht, dann direkt an der Schule in der Banngartenstraße. Zunächst habe es noch warmes Mittagessen gegeben. Doch dann habe im Herbst eine striktere Trennung der Kinder nach Klassenstufen in mehr Räumen stattgefunden. Deshalb sei kein Personal mehr für das Bereiten des Mittagessens vorhanden gewesen. Dies habe sich bis heute nicht geändert.

Inzwischen sei auch wieder die Mensa im Schulzentrum geöffnet, die vom selben Caterer beliefert werde, weiß Cetin Senol. Dort gelte seit Ende Juni auch kein Abstandsgebot mehr. "Aber beim Hort bewegt sich nichts", kritisiert der Vater. "Wir kommen da nicht weiter."

In seiner Verzweiflung habe er sogar eine Online-Petition gestartet. "Ich will, dass sich da etwas bewegt", sagt der 53-Jährige. "Das Hauptaugenmerk sollte auf dem Wohl der Kinder liegen." Durch das lange Homeschooling hätten diese schon sehr gelitten. Dass manche Kinder von 8.30 bis 17.30 Uhr in der Ganztagesbetreuung ohne warme Mahlzeit auskommen müssten, sei eine sehr lange Zeit. "Viele Eltern stört das sehr", weiß Cetin. Eine Durchmischung von Kindern verschiedener Altersklassen sei angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen vertretbar. So geschehe es auch im Schulzentrum.

Die Petition mit dem Titel "Erlaubt den Kindern wieder ihr Hort-Essen!" hat bisher nur eine niedrige dreistellige Zahl an Unterstützern aus ganz Baden-Württemberg gefunden. "Dieser Irrsinn muss aufhören", stimmt eine Unterzeichnerin zu. Eine andere meint: "Alles, was den Kindern wieder Normalität bringen kann, muss eingesetzt werden, um ihnen die Last der vergangenen Monate erträglicher werden zu lassen." Und eine weitere Frau meint, dass das Essen in Gemeinschaft auch wegen der gewohnten sozialen Kontakte wichtig ist. "Warum sollen die kleinen Menschen hungern?", wird sogar gefragt. Und es wird gefordert: "Kinder brauchen wieder ein normales Leben! Die unmenschlichen Einschränkungen müssen sofort beendet werden."

Und was sagt die für die Hortbetreuung zuständige Stadt dazu? "Normalerweise gehen die Kinder des Horts in der Mensa am Schulzentrum essen", erklärt Stadtsprecherin Petra Polte. "In den Zeiten der Pandemie war dies nicht möglich, da die Mensa zeitweise geschlossen war und auch eine Durchmischung von Schulen wegen der Pandemiesituation in keinem Fall stattfinden durfte." Übergangsweise habe man daher für das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 die Regelung mit der SRH als Caterer getroffen, das Essen direkt an den Hort zu liefern und dort auszugeben. Die der Stadt dadurch entstandenen Lieferkosten seien aus Kulanz nicht auf die Eltern umgelegt, sondern von der Stadt abgedeckt worden.

"Nachdem die Corona-Regelungen im ersten Halbjahr 2021 im Zuge der dritten Infektionswelle nach und nach wieder verschärft wurden und die Einnahme der Mittagsverpflegung dann nur noch möglich war, wenn die vorgeschriebenen Mindestabstände zwischen den Personen eingehalten werden können – zum Essen muss man ja die Masken absetzen – waren die räumlichen Möglichkeiten im Hort nicht mehr gegeben, auch die personelle Situation äußerst angespannt", so Polte weiter. "Daher wurde die Mittagsverpflegung ausgesetzt."

Im Mai sei die Pandemie-Situation dann immer noch angespannt gewesen. Und aufgrund der Überlegung, dass eine dauerhafte Besserung nicht wahrscheinlich schien, sei auch aus Gründen der Planungssicherheit die Grundsatzentscheidung für den Rest des Schuljahres getroffen worden, das Mittagessen bis Ende des Schuljahres auszusetzen. Mittlerweile würde die Infektionslage und die gelockerte Maskenpflicht zwar wieder eine Mittagsverpflegung im Hort ermöglichen, aber eine so kurzfristige Reaktion sei in der Praxis kaum umsetzbar.

"Für das neue Schuljahr wird die Situation neu bewertet", so Polte. "Was die Mittagsverpflegung der Hortkinder angeht, ist das abhängig vom Start des neuen Caterers der Mensa und von den geltenden Regelungen zur Pandemiebekämpfung." Sofern es die Regelungen zulassen, würden die Kinder wieder in der Mensa verköstigt. Sofern es die Regelungen nicht zulassen, würde die Stadt mit dem neuen Caterer "selbstverständlich frühzeitig ins Gespräch gehen und eine Lieferung an den Hort thematisieren". Derzeit ließen sich jedoch keine Prognosen zu der Infektionslage in zwei Monaten zum Schuljahresstart stellen. Eine Entscheidung über den neuen Caterer soll es in der nächsten Gemeinderatssitzung geben.