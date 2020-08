Neckargemünd-Waldhilsbach. (L.L.) Dass der Hangrutsch an der Kreisstraße K 4162 zwischen Neckargemünd und Waldhilsbach professionell behoben worden war, erfreute die Waldhilsbacher Ortschäftsräte bei ihrer zurückliegenden Sitzung. Weniger froh waren sie allerdings, als Ortsvorsteherin Lilliane Linier ihnen von ihrer gescheiterten Bemühung erzählte, an dieser Stelle eine Leitplanke errichten zu lassen.

Linier hatte beim Straßenbauamt des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises nachgefragt, wann die aktuell aufgestellten Warnbaken durch eine Leitplanke ersetzt würden. Sie berichtete, dass sie in einem Schreiben auch auf die Notwendigkeit einer Leitplanke an dieser Stelle hingewiesen hatte. Denn insbesondere durch Wildwechsel können Autofahrer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren und an dieser Stelle mehrere Meter in die Tiefe stürzen. Außerdem weist ein Schild "Vorsicht Glätte" in der Nähe dieser Stelle auf Rutschgefahr im Winter hin: So befürchten viele, dass Autofahrer hier auch aufgrund von Glatteis in die Tiefe stürzen könnten.

Nun informierte Linier den Ortschaftsrat über die Mitteilung des Straßenbauamts, nach der "ein Unfallschwerpunkt an diesem Streckenabschnitt nicht bekannt" sei. Und die Baken seien nur aufgestellt worden, damit das "frische" Bankett nicht befahren werde.

Die Räte äußerten ihr Unverständnis über diese Einschätzung. Die Ortsvorsteherin teilte ihnen aber mit, dass sie bereits die Initiative ergriffen und einen Antrag auf eine Schutzplanke beim Landratsamt gestellt habe. Sie hoffe nun, dass dieser auf der nächsten sogenannten Verkehrstagfahrt aufgenommen wird. Übrigens seien im Rathaus bereits mehrere Meldungen über winterliche "Rutschpartien" an dieser Stelle infolge von Glatteis eingegangen – verursacht durch gefrierendes Bergwasser, das über die Straße lief...