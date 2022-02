Von Christoph Moll

Neckargemünd/Wiesenbach. Das gab es wohl noch nie: Die Gemeinderäte von Neckargemünd und Wiesenbach tagten gleichzeitig in einem Raum – so geschehen nun in der großen Aula des Schulzentrums in der Stadt am Neckar, in der es mit knapp 50 Räten eng wurde. Anlass war der Klimaschutz, bei dem beide Kommunen über den Gemeindeverwaltungsverband kooperieren. Bammental und Gaiberg gehen inzwischen auf dem Gebiet eigene Wege.

Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk sprach von einer "historischen Stunde" und einer "sehr wichtigen Sitzung". Zwei gleichzeitige Ratssitzungen in einem Raum seien in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlossen. Und da beide Gemeinderäte dieselben Beschlüsse treffen müssten, habe sich eine gemeinsame Sitzung angeboten. Konkret ging es nun um die Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung Klimaschutz zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und Neckargemünd sowie Wiesenbach und die Erklärung zum Klimaschutzpakt des Landes.

"Die Stadt Neckargemünd, aber auch die Gemeinde Wiesenbach sind sich ihrer Verantwortung in Bezug auf den Klimaschutz seit Langem bewusst und haben 2013 die Kooperationsvereinbarung Klimaschutz mit dem Rhein-Neckar-Kreis unterschrieben und die darin enthaltenen Leistungen übernommen", betonte Wiesenbachs Bürgermeister Eric Grabenbauer für beide Kommunen. Dabei sei es um die Bereitstellung von Daten für die CO2-Bilanz gegangen, aber auch um das Erstellen eines Klimaschutzkonzepts und die Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen. Bei der Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung, die vom Kreistag beschlossen wurde, sollen die Kommunen weitergehende Leistungen übernehmen (siehe "Hintergrund").

Hintergrund > Die Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Neckar-Kreis beinhaltet ein Geben und Nehmen von Landkreis und Kommunen. cm Leistungen des Rhein-Neckar-Kreises > Beratung der [+] Lesen Sie mehr > Die Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Neckar-Kreis beinhaltet ein Geben und Nehmen von Landkreis und Kommunen. cm Leistungen des Rhein-Neckar-Kreises > Beratung der Bürger durch die Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Kliba > Erstellung einer jährlichen CO2-Bilanz für die Kommunen > Begleitung der Kommunen auf dem Weg zur klimaneutralen Kommunalverwaltung > Organisation und Durchführung der Kampagne "Klimaschutzoffensive Rhein-Neckar-Kreis" > Durchführung regelmäßiger Netzwerktreffen und gemeinsame Veranstaltungen für Bürger Leistungen der Kommunen > Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Kommune oder alternativ Umsetzung der Maßnahmen des "European Energy Awards" im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Kommune bis 2040 > Bereitstellung von Daten für die Fortschreibung der CO2-Bilanz durch den Landkreis > Aufbau eines Energiemanagements für die kommunalen Liegenschaften bis 2030 > Aufbruch zur weitgehend klimaneutralen Kommunalverwaltung bis 2040 > Umsetzungsschritte "Auf dem Weg zur klimaneutralen Verwaltung" > Teilnahme an der Kampagne "Klimaschutzoffensive Rhein-Neckar-Kreis" > Teilnahme an den Netzwerktreffen des Landkreises zum Informationsaustausch und zur landkreisweiten Abstimmung der Aktivitäten > Prüfung aller kommunalen Dach- und Freiflächen für mögliche Photovoltaik- Projekte > Prüfung klimafreundlicher Wärmeversorgung

[-] Weniger anzeigen

Auf die einzelnen Punkte ging Grabenbauer näher ein. Er betonte, dass die Umsetzung der Maßnahmen aus den Klimaschutzkonzepten in beiden Kommunen in "ständiger Abarbeitung" sei. "Dies im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bis 2040 umzusetzen, ist eine Herausforderung, der wir uns mit der Vereinbarung stellen wollen", sagte er. Um die Maßnahmen künftig noch besser zu koordinieren und die Erfolge zu messen, schlage man die Teilnahme am "European Energy Award" vor (siehe Artikel links). Der Aufbau eines Energiemanagements für kommunale Liegenschaften bis 2030 sei zwischenzeitlich gesetzlich verankert und stehe bei beiden Verwaltungen auf der diesjährigen Agenda.

"Eine weitgehend klimaneutrale Kommunalverwaltung bis 2040 sollte unser aller Ziel sein", unterstrich Grabenbauer. Eine Teilnahme an einer gemeinsamen Kampagne "Klimaschutzoffensive Rhein-Neckar-Kreis" verbessere die Öffentlichkeitsarbeit und man erhoffe sich davon, dass Klimaschutz noch stärker in das Bewusstsein der Einwohner rückt. Die Teilnahme an Netzwerktreffen sei eine Selbstverständlichkeit.

"Eine Prüfung aller kommunalen Dach- und Freiflächen für mögliche PV-Projekte ist in unseren beiden Kommunen bereits erfolgt", so Grabenbauer. "Nun geht es in die weitere Umsetzung. In unseren Gemeinden sind in diesem Jahr einige Projekte geplant." Die öffentlichen Dachflächen seien aber begrenzt. Wichtig sei deshalb, Hausbesitzer zu motivieren. Das Potenzial auf geeigneten Dachflächen in Baden-Württemberg sei noch zu 90 Prozent ungenutzt.

Für die Gemeinderäte wurde es recht eng bei der gemeinsamen Sitzung. Foto: Moll

Klimafreundliche Wärmeversorgung werde in zukünftigen Bauleitplänen eingehend geprüft, so Grabenbauer. Eine kommunale Wärmeplanung für die bestehende Bebauung sei bisher nur für Große Kreisstädte und Stadtkreise verpflichtend. "Wir kleineren Kommunen sollten, meiner Meinung nach, damit abwarten, um aus den Erfahrungen der ,Pflicht-Städte’ zu lernen", sagte der Bürgermeister weiter.

"Alles in allem befinden wir uns auf einem guten Weg, um die ambitionierten Leistungen aus der Kooperationsvereinbarung Klimaschutz mit dem Kreis auch in Zukunft erfüllen zu können", meinte Grabenbauer. Bei der Kooperationsvereinbarung handele es sich um ein kreisweit abgestimmtes Papier mit Mindestforderungen. Sollten Kommunen schneller ans Ziel kommen wollen, so müsse der jeweilige Gemeinderat mehr Personal und Geld für den Klimaschutz bereitstellen.

Nach eingehender Diskussion stimmte der Neckargemünder Gemeinderat – bei Gegenstimmen und einer Enthaltung aus den Reihen der Grünen – für die Kooperationsvereinbarung, das Wiesenbacher Gremium war komplett dafür. Geschlossene Einigkeit hingegen herrschte beim Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes, der ebenfalls eine "weitgehend klimaneutrale Verwaltung bis 2040" zum Ziel hat.