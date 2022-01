Von Christoph Moll

Neckargemünd. Bald ist es ein Jahr her, dass die Stadt Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt beschlossen hat. Nach wie vor sind 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Bereits zum dritten Mal wurden die Unterlagen von der Stadt an das Landratsamt und das Regierungspräsidium versandt, da sie zwei Mal verloren gingen. Nun sind diese tatsächlich bei den übergeordneten Behörden angekommen. Doch die Grünen regt die Zustell-Panne richtig auf.

Bürgermeister Frank Volk hatte erklärt, dass er die Unterlagen erstmals im Mai an das für die Bundesstraße B 37 zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe geschickt habe. Als man mit Vertretern der Behörde an einem Tisch saß, habe niemand erklärt, dass die Unterlagen nicht vorliegen. Im September habe man diese dann ein zweites Mal losgeschickt – und im November die Antwort erhalten, dass sie nach wie vor nicht angekommen seien. Daraufhin habe man sie erneut abgeschickt, beteuerte der Rathauschef.

"Wir haben Kenntnis davon erlangt, dass der Lärmaktionsplan noch immer nicht bei den Behörden angekommen ist", sagte Petra Groesser nun in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Das brachte Bürgermeister Volk in Rage. "Ich rufe den Landrat persönlich an, was bei seiner Postverteilung nicht stimmt", sagte er: "So langsam geht es mir auf den Keks. Vielleicht tapezieren die damit die Wände." Es könne nicht sein, dass die Unterlagen nicht vorliegen. Kurz nach der Sitzung teilte Bürgermeister Volk den Stadträten dann mit, dass die notwendigen Unterlagen beim Landratsamt eingegangen seien und dort bearbeitet werden.

Hintergrund > Einen sogenannten Lärmaktionsplan hatte der Neckargemünder Gemeinderat im vergangenen Frühjahr nach dreijähriger Erarbeitung beschlossen. Ziel ist es, Anwohner besser vor Lärm zu schützen. Der Plan beinhaltet Tempo 30 statt 50 in der kompletten und 2,5 Kilometer langen B 37-Ortsdurchfahrt zwischen dem Stadteingang in Kleingemünd von Neckarsteinach kommend und dem Stadtausgang in Richtung Heidelberg-Schlierbach. Die Fahrt würde hier künftig zwei Minuten länger dauern – zumindest in der Theorie und ohne Ampeln. Auf der B 45 in Richtung Bammental soll in einem Abschnitt das Tempo von 70 auf 50 reduziert werden. Auch hier bestehen gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen. Außerdem soll in Teilen der Wiesenbacher Straße das Tempo von 50 auf 30 gesenkt werden. cm

Alles gut? Nein, zumindest die Grünen sind nicht zufrieden. "Es ist gut, dass die Unterlagen nun endlich beim zuständigen Landratsamt angekommen sind und noch besser ist, dass das Landratsamt eine schnelle Prüfung zugesagt hat", erklärte der Stadtrat und Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein: "Gar nicht gut ist, dass dies rund acht Monate gedauert hat! Darüber bin ich weiterhin verärgert." Denn es gehe ja um den Gesundheitsschutz der vom Straßenlärm betroffenen Menschen. Diese könnten natürlich zu Recht erwarten, dass der Beschluss des Gemeinderats zügig umgesetzt werde und die Unterlagen nicht viele Monate in einer Amtsschublade verstauben. "Es geht ja nicht um Mülleimer und Sauberkeit in der Stadt oder um läppische Ordnungswidrigkeiten wie Plakate an falschen Orten, sondern um die Gesundheit und den ruhigen Schlaf von vielen Neckargemündern", so Katzenstein, der betont: "Lärm macht krank!"

Neckarsteinacher Straße. Foto: Alex

"Die Prioritäten werden in der Stadt zu oft an falscher Stelle gesetzt", kritisiert der Grüne. "Ich frage mich zudem schon, ob Herr Bürgermeister Volk, der sich ja immer wieder auf seine berufliche Erfahrung als Banker beruft – insbesondere aufs Controlling – seine Verwaltung im Griff hat." Es dürfte doch wohl für eine Stadtverwaltung Routine sein, sich "Wiedervorlagen" anzulegen und nach einigen Wochen beim Landratsamt oder Regierungspräsidium sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, so Katzenstein: "Die fehlerhafte beziehungsweise nicht erfolgte Zustellung hätte also längst vor der Sommerpause auffallen müssen." Entweder sei der Bürgermeister mehrfach nicht korrekt über den Versand der Unterlagen informiert worden, oder die Stadtverwaltung habe das Schreiben wiederholt an völlig falsche Empfänger geschickt. "Beides wäre nicht in Ordnung", so Katzenstein.

"Es kann doch nicht sein", sagte Katzenstein, "dass erst auf Nachfrage von uns Stadträten diese Versäumnisse ans Licht kommen." So eine "Beschlusskontrolle" müsse die Verwaltung selbstständig erledigen, das könnten ehrenamtliche Stadträte durchaus erwarten. "Wir Grüne werden weiter darauf achten", kündigt der Politiker an. "Ist ja leider nötig." Den schwarzen Peter dem Regierungspräsidium zuzuschieben, um von der eigenen Verantwortung abzulenken – die hätten ja nichts gesagt – sei ein schlechter Stil und schlichtweg unangemessen.