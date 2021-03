Neckargemünd. (cm) Nein, auf dem Parkplatz beim Rathaus findet kein verspäteter Weihnachtsmarkt statt. Die von Festen in der Stadt bekannten Holzhütten sind vielfältig einsetzbar. Nun sind sie Teil einer "mobilen Teststation", die am gestrigen Montag in Windeseile errichtet wurde. Bereits ab dem heutigen Dienstag können sich Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Stadt Neckargemünd ist der erste kommunale Betreiber einer Teststation in der Region.

Ab heute um 16 Uhr und vorerst bis Ende März werden Corona-Antigen-Schnelltests in der Falltorstraße angeboten – und zwar für alle, die in Neckargemünd leben oder arbeiten. In erster Linie seien die Tests für den Personenkreis gedacht, der mit vulnerablen Gruppen in Verbindung stehen oder ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Laut Bürgermeister Frank Volk gehören dazu auch Schüler, Eltern und Wahlhelfer.

"Die Möglichkeit zum Aufbau dieser Station hat sich kurzfristig ergeben und ich freue mich, dass wir unserer Bevölkerung dieses Angebot machen können – etwa, wenn man nach dem Wochenende mit einem sicheren Gefühl an den Arbeitsplatz zurückkehren will, oder einen Verwandtenbesuch plant", so Volk. Beim Betrieb wird die Stadt von Ehrenamtlichen – insbesondere vom Roten Kreuz – unterstützt. Wer sich testen lassen will, muss ab heute Vormittag auf der Internetseite der Stadt unter der Adresse www.neckargemuend.de/coronavirus einen Termin buchen und ein Formular mit erforderlichen Daten ausfüllen. Wer keinen PC und kein Smartphone hat, kann unter Telefon 06223/8040 einen Termin vereinbaren.

Ohne Personendaten kann laut Stadt kein Test durchgeführt werden, da im Falle eines positiven Ergebnisses die Daten ans Gesundheitsamt gemeldet werden müssen. Dann sind Quarantäne und ein genauer PCR-Test notwendig.

Getestet wird montags, mittwochs und freitags von 7 bis 10 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Das Ergebnis erfahren die Getesteten per E-Mail oder Telefon. Es wurden fünf Parkplätze in der Falltorstraße reserviert. Für Personen mit Corona-Symptomen oder für Kontaktpersonen von Infizierten ist das Angebot nicht gedacht.

Stadtsprecherin Petra Polte erklärt auf RNZ-Nachfrage, dass 3000 Tests für einen Abstrich in der Nase vorhanden sind. Diese wurden der Kommune kostenlos vom Land zur Verfügung gestellt und waren in erster Linie für das Personal von Schulen und Kindergärten gedacht. Dieses würde aber vorwiegend von örtlichen Arztpraxen getestet.