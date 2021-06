Neckargemünd. (RNZ) Nachdem die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg am Montag eine Warnung über ein kleines Hochwasser am Neckar aufgrund heftigen Starkregens herausgegeben hat, hat der städtische Bauhof in Neckargemünd Parkplätze und Wege entlang des Flusses gesperrt und mit entsprechenden Warnschildern versehen. Die Schilder sind zu beachten.

Auch der Fährbetrieb zwischen Neckarhäuserhof und Neckarhausen wurde im Zuge ansteigender Pegel heute bis auf Weiteres eingestellt.