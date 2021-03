Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Stadt am Neckar rüstet sich gegen Starkregenereignisse. Mit einem Starkregenrisikomanagement soll es gelingen, große Schäden zu verhindern, wie sie in den vergangenen Jahren vor allem in den Stadtteilen Mückenloch und Waldhilsbach auftraten. Hierzu erarbeitete das Heidelberger Büro Geomer ein Konzept, das dem Gemeinderat vorgestellt wurde. Dieser beschloss die Umsetzung einstimmig.

"Das Thema beschäftigt uns stark und schon lange im gesamten Stadtgebiet", betonte Bürgermeister Frank Volk. "Schon seit Jahren arbeiten wir daran, Maßnahmen zu treffen." Das Gutachten mache diese Arbeit leichter.

Andre Assmann vom Büro Geomer berichtete von einem "umfangreichen Prozess" mit drei Phasen: der Gefährdungsanalyse mit der Erstellung von Starkregengefahrenkarten, der Risikoanalyse mit der Erarbeitung von Steckbriefen für Risikoobjekte sowie dem Erstellen des Handlungskonzepts.

Assmann machte deutlich, dass Starkregen und Hochwasser "zwei Welten" darstellen. "Wir schauen uns den Weg an, den Wasser zum Gewässer nimmt", erklärte er. "Beim Hochwasser geht es um die Gefahr, die vom Gewässer ausgeht." Bei Hochwassergefahrenkarten gebe es rechtliche Vorgaben – anders als bei Starkregengefahrenkarten, zu denen keine Verpflichtung bestehe. Diese sollen Kommunen helfen, mit den Gefahrensituationen umzugehen.

Hintergrund > Die 14 Gefahrenbereiche finden sich im Handlungskonzept für Neckargemünd. Sie sind nach Prioritäten abgestuft. cm Sehr hohe Priorität [+] Lesen Sie mehr > Die 14 Gefahrenbereiche finden sich im Handlungskonzept für Neckargemünd. Sie sind nach Prioritäten abgestuft. cm Sehr hohe Priorität > Waldhilsbach > Dilsbergerhof Hohe Priorität > Kümmelbach > Wiesenbacher Straße > Gebiet um die SRH > Feuerwehr Mückenloch > Hang Waldwimmersbacher Straße Mittlere Priorität > Bundesstraße B 45 nach Bammental > Kleingemünd > Ehemalige Mülldeponie > Zufahrt Rainbach > Steige am Gießbach Geringe Priorität > Feuerwehr Waldhilsbach > Abwasserpumpwerk

Gearbeitet werde mit Modellen und "standardisierten Verfahren": So werde der Niederschlag ebenso berücksichtigt wie der Bodentyp, die Versiegelung, die Landnutzung, die Topografie und "hydraulisch relevante Strukturen" wie Mauern und Gräben. Es gehe um die Fragen, wie viel Wasser von welcher Fläche abfließt, wohin und wo es sich zum Beispiel staut, so Assmann. "Wir haben uns die Örtlichkeiten angeschaut", betonte der Experte. Das Ergebnis seien Karten für verschiedene Szenarien, die zum Beispiel auch Fließgeschwindigkeiten zeigen. "Meistens ist bei einem Starkregen der Spuk nach einer Stunde oder nach zwei Stunden vorbei, aber es bleiben deutliche Schäden", so Assmann. "Damit gilt es umzugehen."

In einem Workshop bereits im Juli 2019 seien Hauptproblempunkte besprochen worden. Dabei wurden 14 Risikobereiche und vier Risikosteckbriefe für kommunale Objekte mit der größten Priorität festgelegt. "Irgendwo muss man anfangen", meinte Assmann. Im Fall der Steckbriefe sind es die Neckargemünder Feuerwehrwache, der Kindergarten im Stadtteil Waldhilsbach, das Max-Born-Gymnasium mit der Münzenbachhalle sowie das Rathaus. Der Steckbrief für den Kindergarten berücksichtigt den Ist-Zustand, in dem eine Gefährdung bei einem "seltenen Szenario" vorliegt. Es werden mögliche Maßnahmen genannt wie eine "Geländemodellierung mit Leitstrukturen", das Erstellen eines internen Alarm- und Einsatzplans sowie eines Evakuierungsplans, die Installation eines Frühwarnsystems und eine häufigere Gewässerschau.

Das Ziel des Handlungskonzepts sei die Vermeidung und Minderung von Schäden durch Überschwemmungen. "Wenn man zum Beispiel eine Mauer baut, kann man ein Gebäude schützen", so der Experte. "Dann staut sich aber das Wasser, was wiederum zu anderen Problemen führt." Das Konzept definiere Ansprechpartner, Zuständigkeiten und Termine sowie konkrete Vorplanungen zu den hoch priorisierten Risikoschwerpunkten und -objekten. Es sei zudem eine politisch beschlossene Grundlage für Handlungsweisen für die nächsten Jahre. "Die Aufgabe wird man nie wieder los", meinte Assmann. "Starkregen hört nicht auf – da muss man dranbleiben."

Bürgermeister Volk gab als Ziel des Konzepts aus, im Krisenstab "vor die Lage" zu kommen. Es sei wichtig, dass Starkregenereignisse und deren Auswirkungen prognostiziert werden könnten. So könnten zum Beispiel frühzeitig bei Gewässern "Rechen gezogen" werden und die Feuerwehr sich bereitmachen. Das sei "von größter Bedeutung". Denn in jeder Ortslage gebe es Probleme mit Starkregen. In Mückenloch ströme das Wasser in den Kessel Richtung Talstraße, in Waldhilsbach schieße das Wasser von mehreren Seiten in den Ort und im Dilsbergerhof gebe es eine Senke. Hier sollen nun Rückhaltemaßnahmen geprüft, die Kommunikation mit Landwirten verbessert, die Ortsverdolung regelmäßig gereinigt und Leitstrukturen in Form von Aufwallungen am Bachlauf angebracht werden. Aber auch im Wiesenbacher Tal habe es Anfang der 90er Jahre Überflutungen durch Starkregen gegeben, erinnerte Volk: "Das wird oft vergessen." Nun wisse man, was man tun müsse.