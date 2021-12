Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Benevit-Gruppe kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nach einem folgenreichen Corona-Ausbruch in dem zu dem Unternehmen gehörenden Pflegeheim "Haus am Park" in Mannheim im Oktober mit 13 Todesfällen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. An einem Herbstfest sollen positiv getestete Bewohner teilgenommen haben. Das Unternehmen bestreitet dies.

Bereits im November hatte Benevit für Aufsehen gesorgt und angekündigt, ungeimpfte Mitarbeiter freizustellen. Das ist nun geschehen. Betroffen sind auch fünf Mitarbeiter des ambulanten "Pflegedienstes Neckargemünd", der zu der Gruppe gehört.

Benevit hat im Dezember 62 ungeimpfte Mitarbeiter freigestellt. Mit dieser Maßnahme will Geschäftsführer und Inhaber Kaspar Pfister die Bewohner in den Pflegeheimen des deutschlandweit tätigen Unternehmens vor Corona-Infektionen schützen. "Wer sich nicht impfen lassen will, hat bei uns im Unternehmen keine Zukunft", hatte Pfister betont. In den Sozialen Medien und Hunderten E-Mails ist er daraufhin nach eigenen Angaben bedroht und beleidigt worden. Die Kriminalpolizei habe inzwischen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Unternehmen unter Schutz gestellt. Laut Pfister hatten sich 241 Mitarbeiter nach seiner Ankündigung im November entschieden, sich impfen zu lassen; elf Mitarbeiter brachten ein ärztliches Attest vor, acht legten einen Antikörper-Nachweis vor. "Bei 13 Mitarbeitern wird das Arbeitsverhältnis durch Kündigung beziehungsweise Aufhebungsvertrag beendet", sagte Pfister. Benevit hat nach eigenen Angaben rund 2000 Beschäftigte. Damit haben nun rund 96 Prozent der Mitarbeiter einen Immunitätsstatus, seien also entweder geimpft, genesen, hätten Antikörper oder ein ärztliches Attest. Im Januar sollen es 98 Prozent sein. Anfang des Jahres hatte Pfister noch "mit Zuckerbrot" versucht, die Bereitschaft für die Corona-Impfungen unter den Mitarbeitern zu erhöhen. Neben einer Flasche Eierlikör sollten auch 1000 Euro Bonus an eine Einrichtung oder ein Pflegedienstteam fließen. Voraussetzung war, dass sich mindestens 60 Prozent der Beschäftigen dort impfen lassen. Grund der Aktion war die geringe Impfbereitschaft in der Belegschaft. Seit Beginn der Pandemie sind laut Benevit insgesamt 42 Bewohner, Klienten und eine Mitarbeiterin an oder mit Corona gestorben. Die Unternehmensgruppe ist bundesweit an 29 Standorten tätig und betreibt 26 stationäre Pflegeeinrichtungen mit rund 1700 Plätzen in fünf Bundesländern. In den ambulanten Diensten der Gruppe werden rund 900 pflegebedürftige Menschen versorgt. cm

Eine davon ist Ronja Heinemann. Die 32-Jährige aus Bammental arbeitet seit dem vergangenen Jahr im hauswirtschaftlichen Bereich des Pflegedienstes, unterstützt Klienten also im Haushalt oder begleitet diese zu Arztbesuchen. "Ich gehe offen damit um, dass ich ungeimpft bin", sagt sie. "Das war für die Klienten nie ein Problem." Als Grund nennt sie "allgemeine Bedenken gegenüber den Impfstoffen". Ein Familienmitglied leide unter einem Impfschaden und sie habe chronische Erkrankungen, so Heinemann. "Es ist mir einfach zu heikel", sagt sie. Mitte November sei dann per E-Mail die Ankündigung der Freistellung gekommen. "Im Dezember standen wir Ungeimpften dann einfach nicht mehr auf dem Dienstplan", erzählt Heinemann und kritisiert: "Es gab kein Gespräch mit uns, es hat keiner Kontakt aufgenommen und wir wissen nicht, wie es weitergeht."

Für Dezember sei ganz normal der Lohn überwiesen worden. "Das ist aber natürlich keine Dauerlösung", weiß die 32-Jährige, die vielleicht mit ihrem Mann aus der Region wegziehen will und zuvor in der Produktion gearbeitet hat. "Ich finde auch anderswo einen Job", meint sie. Ohnehin habe sie nun "nicht mehr wirklich Lust, für Benevit zu arbeiten". "Die Geimpften bekommen einen Bonus für ihre Arbeit in der Corona-Zeit, aber die Arbeit habe ich auch geleistet", kritisiert sie. Nun müssten die Klienten von weniger Personal versorgt werden. Angehörige müssten Aufgaben übernehmen. Heinemann meint, dass das tägliche Testen die größere Sicherheit sei als die Impfung. "Es ist ungerecht, immer alles auf die Ungeimpften zu schieben", findet sie. "Auch wenn jemand geimpft ist, kann er trotzdem ansteckend sein."

So sieht es auch eine weitere ungeimpfte Mitarbeiterin, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte und die über fünf Jahre für Benevit gearbeitet hat. "Wir Betroffenen sind geschockt und traurig, dass es so weit gekommen ist", erzählt die 36-Jährige. "Wir hätten gerne weitergearbeitet." Nun sei das Team aber gespalten in Geimpfte und Ungeimpfte. Auch sie habe einfach nicht mehr auf dem Dienstplan gestanden. Ob weiter Lohn gezahlt werde, sei zunächst unklar gewesen. "Die Ankündigung der Freistellung kam aus heiterem Himmel", sagt sie. "Das war vorher nie ein Thema." Niemand wisse, wie man sich nun verhalten müsse – zum Beispiel, ob man weiter die Arbeitskraft anbieten müsse.

"Selbst wenn ich mich impfen lasse, dann nicht für diesen Arbeitgeber", sagt die Frau, die im vergangenen Jahr an Corona erkrankt war und sechs Monate lang als genesen galt. Doch warum lässt sie sich nun nicht impfen? Als Grund nennt sie eine seltene Autoimmunerkrankung. Dies sei aber nicht akzeptiert worden. "Das Problem in den Heimen ist, dass ungeimpfte Bewohner nicht mehr getestet wurden", meint die Frau. "Und nicht, dass das Personal ungeimpft ist." Dieses werde schließlich regelmäßig getestet.

Die RNZ sprach außerdem mit einer Mitarbeiterin, für die nach eigenen Angaben die Freistellung der Ungeimpften der Ausschlag dafür war, dass sie selbst gekündigt hat. Dies tat sie, obwohl sie geimpft ist. "Das Ganze ist unmenschlich gegenüber den Mitarbeitern, die letztes Jahr noch beklatscht wurden und nun in den Hintern getreten bekommen", sagt sie. Das tolle Team sei nun zerstört. "Unter solch einem Vorgesetzten möchte ich nicht weiterarbeiten", sagt die Frau und meint damit Benevit-Chef Kaspar Pfister. "So etwas habe ich bisher von keinem anderen Pflegeunternehmen gehört." Sie fängt im neuen Jahr bei einem anderen ambulanten Pflegedienst in der Region an.

Benevit-Sprecherin Marion Seigel erklärte auf RNZ-Anfrage, dass in Neckargemünd fünf der insgesamt 36 Mitarbeiter betroffen sind. "Sie sind weiterhin freigestellt, eine Kündigung ist arbeitsrechtlich nicht möglich", so Seigel. "Das ändert sich mit Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung ab 16. März, wenn Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken nachweisen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind." Im Dezember habe die gesamte Benevit-Gruppe eine Impfquote bei Mitarbeitern von 96 Prozent, sodass nur vier Prozent nicht zur Verfügung stünden. Dies sei weniger Ausfall als in normalen Zeiten. "Das bedeutet, dass nicht nur ein wesentlich höherer Schutz für Bewohner, Klienten und Mitarbeiter besteht, sondern auch genügend Mitarbeiter für den Einsatz zur Verfügung stehen", so Seigel.