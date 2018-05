Von Christoph Moll

Neckargemünd. Joachim Philipp war zu spät. Die S-Bahn, mit der der Schulleiter des Max-Born-Gymnasiums zur jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates kam, hatte Verspätung. Doch das Warten lohnte sich. Was Philipp zu berichten hatte, gefiel den Stadträten: Das Gymnasium gehört nämlich zu den 25 der insgesamt 80 Gymnasien im Regierungsbezirk Karlsruhe, das zum nächsten Schuljahr 2018/19 das neue Profilfach "Informatik, Mathematik, Physik" (IMP) einführen darf. Diesem Wunsch entsprach der Gemeinderat einstimmig.

Doch was beinhaltet das neue Profil? Schulleiter Philipp erläuterte, dass das Gymnasium derzeit ab der achten Klasse zwei Profile anbiete: ein sprachliches mit Spanisch als dritter Fremdsprache und ein naturwissenschaftliches mit einer Vertiefung in den entsprechenden Fächern. Das neue dritte Profilfach IMP setze den Informatikunterricht in der siebten Klasse fort und vertiefe ihn. Auf Informatik liegt in der achten Klasse der Schwerpunkt, in der neunten Klasse steht dann Physik im Mittelpunkt und in der zehnten Klasse ist es Mathematik.

"Der Schwerpunkt wechselt in jeder Klassenstufe", erklärte Philipp. In Informatik geht es zum Beispiel um Daten und ihre Codierung, Programmierung, die Entwicklung von Software, den Aufbau des Internets und Datensicherheit mit Verschlüsselung. In Mathematik gehe es um praxisnahe Fragen wie zum Beispiel die Funktionsweise eines Computers oder eines Navigationsgeräts. In Physik liege ein Schwerpunkt auf der Astronomie. Hier komme dem Gymnasium die Partnerschaft mit dem Max-Planck-Institut auf dem Heidelberger Königstuhl zu Gute.

Die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz, in der Schüler, Eltern und Lehrer vertreten sind, hatten die Einführung von IMP ohne Gegenstimme befürwortet, berichtete Philipp. Mit der Zustimmung des Gemeinderates werde man in die Planung gehen. "Nach der hervorragenden Modernisierung der Computer-Hardware bitten wir nun um die Unterstützung bei neuer Software für das Profilfach", betonte Philipp, der das neue Profilfach als "große Chance" bezeichnete.

Bürgermeister Frank Volk freute sich, dass das Gymnasium sich weiterentwickelt und ausgewählt wurde: "Das zeigt, dass man uns was zutraut." Malon Weiher von der Stadtverwaltung berichtete, dass bis dato keine umliegenden Gemeinden mit allgemeinbildenden Gymnasien Bedenken angemeldet habe. "Im Gegenteil: Viele beglückwünschen uns", so Volk.

Dass das Gymnasium ausgewählt wurde, sei eine Auszeichnung, freute sich Jürgen Rehberger (Freie Wähler). "Das neue Profilfach macht uns zukunftsfähig - um Informatik, Mathematik und Physik dreht sich schließlich das ganze Leben." Er selbst habe sich in Physik "irgendwann verabschiedet", schmunzelte Rehberger. "Das Angebot macht das Gymnasium attraktiver."

Dietmar Keller (SPD) wollte wissen, ob für das neue Profilfach zusätzliche Lehrer benötigt werden. Schon jetzt würden viele Unterrichtsstunden ausfallen, habe er gehört. Zuletzt sei Unterricht wegen der Lehrer-Fortbildung für den Unterricht mit Tabletcomputern ausgefallen, antwortete Philipp. Für das neue Profilfach brauche man einen ausgebildeten Informatiker, den man schon habe. Wenn alles klappe, bekomme man zum neuen Schuljahr einen weiteren voll ausgebildeten Informatiker. Es würde aber auch eine Weiterbildung für Mathematik- und Physiklehrer angeboten. Im Vergleich zum Heidelberger Bunsen-Gymnasium und dem Gymnasium in Eberbach, die IMP ebenfalls einführen, sei man besser ausgestattet. Das Gymnasium Bammental habe das neue Profil auch angestrebt, aber keinen Zuschlag erhalten.

Anne von Reumont (CDU) sprach von einem "tollen Zeichen" und wollte wissen, was konkret auf die Stadt an Kosten zukommt. "Wir sind bestens ausgerüstet", meinte Philipp. Zwölf von 24 Klassenzimmern seien mit interaktiven Whiteboards ausgestattet und man habe zwei "hervorragende Computerräume": "Da ist in den nächsten vier bis fünf Jahren Ruhe." Bürgermeister Volk sagte, dass man wegen der Ausstattung "in regelmäßigem Dialog" stehe: "Wir werden aber auch nicht die Tür zumachen, wenn in drei Jahren eine Neuanschaffung notwendig ist." Eine angemessene Ausstattung sei für das pädagogische Konzept wichtig.

Thomas Schwenk (Grüne) berichtete, dass eine andere Heidelberger Schule IMP einführen könnte, sich aber dagegen entschieden habe. Es gebe die Befürchtung, dass das naturwissenschaftliche Profil leide und es zu wenige Räume gebe. Wenn das Gymnasium nicht fünfzügig werde, sei dies kein Problem, antwortete Philipp. IMP sehe man als sinnvolle Ergänzung zum naturwissenschaftlichen Profil, das sehr beliebt sei. Man verspreche sich hier sogar eine Entlastung. Da Informatik sehr anspruchsvoll sei, würden nicht alle Schüler jetzt auf einmal IMP wählen. Jens Hertel (SPD) lobte, dass das neue Profilfach Theorie und Praxis verbinde und junge Leute auf das Berufsleben oder das Studium vorbereite.