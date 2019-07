Neckargemünd. (pol/rl) Zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen junger Männer kam es im Menzerpark am späten Montagabend. Vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren waren gegen 23 Uhr im Park mit einer anderen Gruppe Männer aneinandergeraten. Die gegenseitigen Beleidigungen eskalierten schließlich in einer Schlägerei, bei sich zwei Männer gegenseitig mit Glasflaschen auf die Köpfe schlugen. Einer der beiden erlitt dabei eine Platzwunde und wurde von Zeugen danach ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mann erlitt eine Schnittwunde am Arm.

Als die Polizei den Vorfall aufnahm, rastete ein aufgebrachter 19-Jähriger derart aus, dass die Beamten ihn in den Streifenwagen sperren mussten. Als die Polizisten den Sachverhalt aufgenommen hatten, kamen alle Beteiligten wieder auf freien Fuß.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter der 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.