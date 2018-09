Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wenn am Montag die Schule wieder losgeht, werden die Uhren am Max-Born-Gymnasium und an der Realschule anders gehen. Es gibt dann für beide Schulen einen gemeinsamen Läuteplan und auch sonst wird sich allerhand ändern. Der Grund: Im Schulzentrum wird künftig das sogenannte Sieben-Stunden-Modell umgesetzt. Was es damit auf sich hat, erläuterten die beiden Schulleiter Joachim Philipp vom Max-Born-Gymnasium und Marion Marker-Schrotz von der Realschule - auch auf Antrag der Grünen-Fraktion - dem Gemeinderat. Dieser diskutierte intensiv und nahm das Gehörte bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme zur Kenntnis.

Bürgermeister Frank Volk räumte vorab ein, dass er wegen der Umstellung des Läuteplans und der Neugliederung des Unterrichts am Vormittag zunächst skeptisch gewesen sei. Nach einem Gespräch sei diese Skepsis aber gewichen. Der Läuteplan sei zwar Sache der Schule, aber die Stadt sei wegen der Schulbusse und der Mensa tangiert: "Die Umstellungen hat Auswirkungen." Ihn habe aber überzeugt, dass der Pflichtunterricht künftig am Vormittag abgeschlossen wird. Außerdem hoffe er, dass die Ganztagesbetreuung künftig besser angenommen wird.

Der Schulgong von Realschule und Max-Born-Gymnasium kommt aus dem Lautsprecher und wird künftig gleichzeitig ausgelöst. Foto: Alex

Marion Marker-Schrotz betonte, dass das Sieben-Stunden-Modell das Ergebnis gemeinsamer Arbeit von Gymnasium und Realschule sei: "Wir hatten ähnliche Überlegungen." Es werde Zeit, dass beide Schulen wieder einen gemeinsamen Läuteplan haben. Auslöser sei auch gewesen, dass der neue Bildungsplan "erhebliche Veränderungen" für die Klassen fünf bis zehn bringe, und zwar vor allem bei Fächerkombinationen. "Ohne Veränderungen hätte dies zu noch mehr Nachmittagsunterricht geführt." Der "Sieben-Stunden-Vormittag" erspare den Kindern somit lange Nachmittage. Gleichzeitig soll das offene Ganztagesangebot beider Schulen erhalten bleiben. "Da waren wir uns einig", so Marker-Schrotz.

Die Schulleiter Joachim Philipp... Foto: ah

Was Veränderungen bei den Schulbussen angeht, sei man im Gespräch mit den Verkehrsverbünden. Möglich sei wohl, dass die bisher nach der sechsten Stunde fahrenden Busse künftig einfach nach der siebten Stunde fahren. Grundsätzlich sei eine Wartezeit von 45 Minuten für die Schüler zumutbar. Noch sei aber der Stundenplan nicht klar. Die Schüler könnten in der Wartezeit in der Mensa sitzen und Hausaufgaben erledigen. "Da sehen wir keine große Schwierigkeit", meinte Marker-Schrotz.

Mit der SRH als Caterer der Mensa habe man ein konstruktives Gespräch geführt. Dieser sei mit dem bisherigen Bestellsystem nicht glücklich. Wenn Kinder künftig bis um 8 Uhr morgens entscheiden können, werde das Angebot aber wohl besser angenommen. Die Eltern könnten dann außerdem überwachen, ob ihr Kind auch in der Mensa war.

...und Marion Marker-Schrotz führen gemeinsam das Sieben-Stunden-Modell ein. Foto: priv

Joachim Philipp berichtete, dass die Überlegungen am Gymnasium vom Elternbeirat ausgingen. Für das Modell hätten sich sowohl im Elternbeirat als auch in der Schulkonferenz Mehrheiten gefunden. Die seit vielen Jahren angebotene Nachmittagsbetreuung nach Unterrichtsende um 13.30 Uhr soll nicht abgebaut, sondern erweitert werden. Bisher werde diese von nur 20 der 850 Schüler an drei Tagen in der Woche genutzt. Die restlichen Schüler hätten Nachmittagsunterricht und könnten deshalb nicht in Vereine oder die Musikschule gehen.

So hätten die Achtklässler zuletzt an drei Nachmittagen bis 15.15 Uhr Unterricht gehabt. "Wenn ein Kind dann noch mit dem Bus nach Heiligkreuzsteinach muss, ist es um 17 Uhr zu Hause", machte Philipp deutlich. "Wie soll es dann noch lernen, in den Sportverein und ein Instrument spielen?" An der Realschule sind etwa 200 der 600 Schüler in der Ganztagesbetreuung.

Das Sieben-Stunden-Modell mit komprimiertem Unterricht am Vormittag müsse ein oder zwei Jahre ausprobiert werden. Die 36 Wochenstunden der Zehntklässler ließen sich künftig fast komplett vormittags abbauen. Nach der ersten Stunde als Einzelstunde würden drei Doppelstunden folgen. "So können die Schüler konzentrierter in den Fächern arbeiten und haben weniger Fächerwechsel", erklärte Philipp.