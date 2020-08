Neckargemünd. (cm) Zwei Monate nach dem Eklat im Gemeinderat der Stadt am Neckar traten die Spannungen zwischen einzelnen Stadträten und Fraktionen in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gremiums erneut zu Tage. Bekanntlich war es im Mai zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein und Bürgermeister Frank Volk gekommen. Katzenstein war mangels Alternative in der Bürgerfragestunde aufgetreten und wollte eine Frage stellen. Volk erteilte ihm zunächst zwar das Wort, entzog es ihm dann aber wieder, nachdem mehrere Stadträte aus Protest wütend den Saal verlassen hatten. Denn angeblich gab es eine Absprache im Vorfeld der Sitzung, dass sich Stadträte mit Fragen zurückhalten. So sollte die Sitzung wegen der Corona-Pandemie möglichst kurz werden. Deshalb hatte Bürgermeister Frank Volk den Tagesordnungspunkt "Mitteilungen und Anfragen" gestrichen.

Nun ging es im Gemeinderat um das Protokoll zu dieser Sitzung. Petra Groesser (Grüne) wollte, dass dieses geändert wird. Im Protokoll hieß es nämlich, dass sich die vier Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld der Mai-Sitzung auf den Verzicht des Tagesordnungspunktes "Mitteilungen und Anfragen" geeinigt hätten. "Wir haben aber nur darüber diskutiert", betonte sie. Daraufhin meldete sich prompt Jürgen Rehberger zu Wort. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler hatte das Verhalten der Grünen seinerzeit scharf kritisiert. "Sie haben sich bei der Besprechung vor der Sitzung nicht dazu geäußert", sagte er nun zu Groesser. Da es keinen Widerspruch gab, sei der Tagesordnungspunkt dann auch gestrichen worden. "Ich werde in Zukunft immer eine Abstimmung verlangen", betonte Rehberger. "So geht es nämlich nicht." Auch Bürgermeister Frank Volk war der Meinung, dass das Protokoll so korrekt sei.

Dann kam es zu einer Seltenheit: Auf Anregung von Rehberger wurde über Groessers Änderungswunsch des Protokolls abgestimmt – und zwar nicht vom gesamten Gemeinderat, sondern nur von den vier Fraktionsvorsitzenden, die an der Besprechung vor der Sitzung teilgenommen hatten. Das Ergebnis: Nur Groesser stimmte für eine Änderung, die Fraktionschefs von Freien Wählern, SPD und CDU votierten dagegen.

Unproblematisch hingegen waren die Änderungswünsche von Hermino Katzenstein (Grüne) und Winfried Schimpf (SPD). Katzenstein wollte festgehalten haben, dass er in der umstrittenen Bürgerfragestunde mehrere Fragen gestellt hatte. Und Schimpf ergänzte, dass aus Protest gegen Katzensteins Winkelzug auch Lilliane Linier und Jens Hertel (beide SPD) den Saal verlassen hatten. "Insgesamt waren es dann sechs Räte, die gegangen sind", zählte Volk nach.

Nach dem Eklat hatte sich Rehberger "menschlich sehr enttäuscht" gezeigt: "Ich finde es sehr schade, dass man sich nicht mehr, auch ohne Abstimmung, auf eine Übereinkunft verlassen kann." Die Grünen hingegen forderten "demokratische Neutralität" und kritisierten, dass die Transparenz in Corona-Zeiten leide.