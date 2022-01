Arbeit vollbracht, Baum begossen: Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins stießen nach dem Pflanzen der neuen Winterlinde mit Bier an. Foto: Zantopp

Neckargemünd-Dilsberg. (ugw) Bis vor zwei Jahren fiel Wanderern, die von Neckarsteinach kommend die Dilsberger Bergfeste erklommen, nach dem erfolgten Anstieg eine imposante Linde auf. Ein Baum wie aus dem Bilderbuch – und für die Dilsberger ein ganz besonderes Wahrzeichen. Vor fast eineinhalb Jahrhunderten nämlich pflanzte der ehemalige Militärverein Dilsberg diese Friedenslinde außerhalb der historischen Stadtmauer zur Erinnerung an die erfolgreiche Schlacht im Deutsch-Französischen Krieg anno 1870/71. Doch dann musste die Linde gefällt werden – jetzt hat der Dilsberger Obst- und Gartenbauverein einen Ersatz gepflanzt.

Unter dem Vorsitzenden Karlheinz Streib ging der Verein auf die Suche nach einem Platz für die neue Winterlinde. Beim Pflanzen mussten die Mitglieder darauf achten, dass die Pflanzhöhe stimmt und der Baum gut senkrecht steht. Ludwig Jakob hatte stets die fachgerechte Arbeit im Blick und steuerte auch noch spezielle Pflanzerde sowie entsprechenden Dünger bei, der beim Anwachsen helfen soll. Auch wurden drei Pfosten um das junge Gehölz herum angeordnet, die durch Querhölzer verbunden sind und den Baum in der Senkrechten halten sollen. Streib ließ es sich nicht nehmen, die Nägel einzuschlagen, die zur Stabilität des Holzgerüstes nötig sind.

Nachdem der Baum gewässert und der Schutz für den Stamm angebracht worden war, blickten die Vereinsmitglieder zufrieden auf ihr Werk. Streib bedankte sich zum Ende bei allen Helfern und gab bekannt, dass für diese Aktion neben der Kostenübernahme durch den Verein auch eine größere Spende von Franziska Hartmann, geborene Landwehr, anlässlich ihres 100. Geburtstags eingegangen sei. Mit einem letzten Blick auf die Reste des alten Baums gingen die Mitglieder der Pflanzaktion zufrieden auseinander – nicht jedoch, ohne den jungen Baum noch mit Bier zu begießen.

Bereits im Jahr 2010 hatte der Dilsberger Edgar Ohlhauser am alten Baum eine Verfärbung im unteren Stammbereich entdeckt und sofort auf einen Pilzbefall getippt. Ein Baumsachverständiger stufte diesen Befall seinerzeit noch als gering ein. Trotz vielerlei Therapien durch die Stadtgärtner und mehrfacher Bewässerung durch die Feuerwehr konnte der Baum in den folgenden Jahren aber nicht mehr gerettet werden: Nach Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises entschloss man sich im Januar 2020 schwereren Herzens zur Fällung. Schließlich hatte der Pilz die Wurzeln und den Stamm bis zu einer Höhe von vier Metern zerstört. Nun hieß es Abschied nehmen von einem Wahrzeichen, das für viele Generationen in Dilsberg eine besondere Bedeutung hatte. Bereits damals wurde eine Ersatzpflanzung angekündigt – jetzt ist sie erfolgt.