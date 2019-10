Neckargemünd. (cm) Soll er verhindern, dass dort Schwäne, Enten, Nilgänse und so weiter gefüttert werden? Soll er parkende Autos aufhalten, die wegen nicht angezogener Handbremse in den Neckar rollen könnten? Oder handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme für den anstehenden Bohrermarkt? Ein Bauzaun am Neckarlauer sorgt derzeit für Rätselraten bei Autofahrern und Spaziergängern. Die RNZ fragte bei der Stadt nach. Und es stellte sich heraus: alles falsch.

Wie Stadtsprecherin Petra Polte erklärt, haben sich am Neckarlauer-Ufer einige Steine gelöst. "Für die Reparatur brauchen wir eine Spezialfirma, die auch im Wasser Befestigungsarbeiten leisten kann", so Polte. "Wir versuchen, zeitnah eine Lösung zu schaffen." Damit in der Zwischenzeit nichts passiert, habe die Stadt sicherheitshalber die betroffenen Stellen mit Bauzäunen abgesichert. Die Parkmöglichkeiten am Neckarlauer seien dadurch nicht eingeschränkt.