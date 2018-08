Neckargemünd-Mückenloch. (rbr) Großes Aufatmen im Neckargemünder Stadtteil Mückenloch. Die Sperrung der K 4101 zwischen Mückenloch und Waldwimmersbach ist nach sechswöchiger Bauzeit wieder aufgehoben und für den Verkehr freigegeben. Eigentlich waren für die Behebung der Schäden, die Ende letzten Jahres durch Starkregen entstanden sind, ursprünglich maximal drei Wochen vorgesehen. Wegen verschiedener "Überraschungen" hatte es aber das Doppelte an Zeit in Anspruch genommen hat.

Nach Rücksprache mit der ausführenden Tiefbaufirma Grimmig aus Heidelberg haben sich im Laufe der Auftragsabwicklung zusätzliche und zwingend erforderliche Arbeiten ergeben, die im Grunde so nicht vorhersehbar waren. Um die Anrainer der Waldwimmersbacher- und der nahe gelegenen Lindenstraße künftig vor Starkregen-Schäden zu schützen, wurde bergseits ein zusätzlicher neuer Abwasserkanal mit mehreren Einlaufschächten versehen. Außerdem wurde während der Bauarbeiten festgestellt, dass die vorhandenen Frisch-Wasserrohre veraltet und dringend ausgetauscht werden mussten.

Am Ende sind die Mückenlocher mit dem Ergebnis einverstanden, aber was die Sperrung selbst betrifft, gibt es Stimmen, die den irreführenden Hinweisschildern eine berechtigte Rüge erteilen. Vor allem waren es die im Stadtgebiet von Neckargemünd aufgestellten Hinweisschilder, die unverständlich und irreführend waren. Schließlich war die Zufahrt von Neckargemünd kommend während der gesamten Bauzeit von der Sperrung ausgeschlossen und Mückenloch jederzeit gut erreichbar, was aber anhand der aufgestellten Hinweistafeln wohl falsch interpretiert wurde.

So mancher Autofahrer war der Meinung, dass Mückenloch gänzlich gesperrt und während der Bauzeit grundsätzlich nicht erreichbar sei. Leidtragende des Missverständnisses waren letztendlich die beiden Gaststätten sowie "Connys Lädchen", die während der Sperrung über Umsatz-Einbußen klagten. Schon aus diesem Grund ist man in Mückenlocher froh, dass die K 4101 wieder frei ist und teilweise in neuem Glanz erstrahlt.

Doch die nächste Sperrung zwischen Dilsberg-Rainbach und der Neckargemünder Eisenbahnbrücke hat schon begonnen. Seit Donnerstag ist die Strecke wegen einer Erneuerung der Verschleißdecke für die Dauer von vier Wochen gesperrt. Als Umleitung wird die Strecke über Dilsbergerhof und Wiesenbach empfohlen.