Von Christoph Moll

Neckargemünd. Auf dem früheren Ortho-Gelände an der Bundesstraße B 45 am Stadtausgang Richtung Bammental ist mächtig was los. Bagger haben hier in den vergangenen Wochen große Mengen Erde bewegt. Hier soll bekanntlich ein neuer Edeka-Markt gebaut werden. Brigitte Oppelt (CDU) fragte unlängst im Gemeinderat nach, wann der Markt fertig sein soll. "Da es sich um ein privates Bauvorhaben handelt, haben wir keine Ahnung", sagte Bürgermeister Frank Volk. Die RNZ hat aber nachgefragt. Und interessante Neuigkeiten erfahren.

Die Zapf-Gruppe, die das Gelände mit den beiden markanten weißen Gebäuden nach dem Umzug von "Ortho Clinical Diagnostics" ins Untergeschoss des Rathauses gekauft hat und seither vermarktet, hat das Grundstück an Edeka veräußert. Dies teilte Daniel Rappoldt von der "Zapf Projektentwicklung" auf RNZ-Anfrage mit. "Die Bauphase startete vor Kurzem mit Vorarbeiten und den Erdarbeiten", berichtete Edeka-Südwest-Sprecher Florian Heitzmann auf RNZ-Anfrage. "Diese werden mehrere Wochen andauern." Der Hochbau erfolge dann direkt im Anschluss. "Mit den Arbeiten liegen wir im Zeitplan", so Heitzmann. Auf dem Areal entstehe ein Lebensmittelmarkt mit Bedientheken für Fleisch- und Wurstwaren, Käse sowie Fisch und einer Backwarentheke mit gastronomischem Angebot. "Mit einem breiten Angebot an Markenartikeln sowie Edeka-Eigenmarken- und Discountartikeln wird der Markt jeden Kunden ansprechen", ist sich Heitzmann sicher.

"Zwei der Schwerpunkte des Sortiments liegen auf Bio-Produkten und Erzeugnissen aus der Region." Der Kaufmann, der den Markt betreiben wird, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final fest. Die Fertigstellung und Eröffnung seien voraussichtlich im ersten Quartal 2021 geplant. Heitzmann betonte auf Nachfrage, dass auf dem Areal lediglich der Lebensmittelmarkt gebaut werde. Damit ist wohl auch das ursprünglich angedachte Fitnessstudio über dem Markt aus dem Rennen, für das sich unter anderem Bürgermeister Frank Volk stark gemacht hatte. Eine Anfrage bei der regionalen Kette Pfitzenmeier blieb ergebnislos.

Voraussichtlich zum Ende dieses Jahres soll dann der zu Edeka gehörende und vom regionalen Kaufmann Oliver Arlt geführte "nah und gut"-Markt in der Wiesenbacher Straße geschlossen werden. "Bei Immobilie, Gebäudetechnik und Einrichtung hatten sich in den vergangenen Jahren hohe Modernisierungs- und Investitionsrückstände angehäuft", so Heitzmann. "Damit war die wirtschaftliche Grundlage für die Weiterführung des Marktes nicht mehr gegeben."

Bereits im vergangenen Spätjahr hatte sich der "Ausschuss für Bau, Technik und Umwelt" der Stadt mit einer Bauvoranfrage für das Areal des "nah und gut"-Marktes beschäftigt – und diese abgelehnt. Der Einkaufsmarkt soll Wohnungen weichen, doch der geplante Bau verstieß in vielen Punkten gegen die Vorgaben des dortigen Bebauungsplans.

Die geplante Schließung des "nah und gut"-Marktes ist wohl auch der Grund dafür, dass immer wieder Gerüchte über eine Schließung des Penny-Marktes am Ende des Wiesenbacher Tals kursieren. "Eine Schließung oder sonstige Änderungen unserer Filiale in Neckargmünd sind nicht geplant", stellte aber Penny-Sprecherin Elvina Belz auf RNZ-Anfrage klar. "Die Filiale wird wie gewohnt weiter betrieben."

Der neue Edeka-Markt hatte für Streit zwischen Neckargemünd und der Nachbargemeinde Bammental gesorgt. Denn dort fürchtet man durch den zusätzlichen Markt Umsatzeinbußen für die örtlichen Märkte. Doch Ende 2018 drückte der Neckargemünder Gemeinderat den Edeka-Markt gegen den Widerstand durch und gab grünes Licht für den Bebauungsplan. Der Appell der Nachbarn blieb ungehört. Diesem hatten sich auch die Gemeinden Wiesenbach und Gaiberg angeschlossen, die ebenfalls dem Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd angehören.