Neckargemünd. (nah) Viel zu warm und zu trocken war es für den Wald, der in diesem Sommer oft durstig blieb. Die Auswirkungen des trockenen Wetters beschäftigen Förster und Waldarbeiter, denn in der Hitze konnten sich Schädlinge wie der Buchdrucker, der es auf die heimischen Fichten abgesehen hat, bestens vermehren.

Das Baumharz, welches das Einbohren des Käfers abwehrt, konnten die Bäume aufgrund der Trockenheit nicht im ausreichenden Maß bilden und so konnte der Käfer sein zerstörerisches Werk unter der Rinde fortsetzen.

Zum Glück ist der Neckargemünder Wald von diesem Unbill nur in geringem Maße betroffen, denn Fichten spielen hier eine untergeordnete Rolle. Sie sind in kleineren Ensembles an mehreren Orten über das ganze Revier verstreut. "Wenn wir nicht gegensteuern würden, dann hätten wir im Wald eine reine Buchenmonokultur", sagte Forstbezirksleiter Manfred Robens bei der Waldbegehung des Gemeinderats.

In besten Händen weiß die Stadt Neckargemünd ihren Wald bei Revierförster Uwe Reinhard. Auf einem Rundweg ging es für Bürgermeister Frank Volk, Gemeinderäte und interessierte Bürger durch den Wald. Dabei sprachen die Forstleute die für die Waldbewirtschaftung anstehenden Themen an, die im Gemeinderat entschieden werden.

Bei den Stürmen zu Jahresbeginn waren über 100 Festmeter Fichten als Sturmholz gefallen. Viel zeitliches Engagement war nötig, um das für den Borkenkäfer interessante Holz aus den Beständen zu räumen. Eigentlich verhindert eine solche Maßnahme sonst größere Schäden, ließen die Forstleute wissen. In diesem Jahr behielt der Käfer jedoch die Oberhand.

Das Ergebnis sind aktuell 200 Festmeter Fichtenholz, das dem gefräßigen Insekt im Neckargemünder Wald zum Opfer fiel. Zum Vergleich nannte Manfred Robens die Zahlen aus dem benachbarten Staatswald. Hier sind 20.000 Festmeter Käferholz zu beklagen.

Jungbestandspflege und Durchforstungen in regelmäßigen Abständen zahlen sich am Ende aus. Vorgestellt wurde eine Fläche, die durch Naturverjüngung entstand und nach Nutzung des Altholzes nun der Pflege im Frühsommer 2018 bedurfte.

Dabei wurden vielversprechende Exemplare durch die Entnahme schlecht veranlagter Bäume besser gestellt. Revierförster Reinhard erläuterte, dass sich die Bestände in diesem Alter noch formen lassen. Um einer reinen Buchenmonokultur vorzubeugen und um Nadelholz einzubringen, werden zusätzlich Douglasien gepflanzt.

Beim nächsten Waldbild, einem 60-jährigen Buchenbestand auf 16,6 Hektar Waldfläche, zeigte sich, was eine gute Durchforstung zur rechten Zeit leisten kann. Konsequente Pflege in den vergangenen 30 Jahren führte dazu, dass der angestrebte Baumabstand für die Zukunft schon fast überall erreicht ist und nur noch geringe Eingriffe erfolgen müssen, um ausgewählte Bäume zu fördern. Ähnliches steht einem 40-jährigen Roteichenbestand noch bevor, für den in diesem Jahrzehnt zwei Eingriffe geplant sind.

Noch einmal um das Thema Durchforstung ging es auf einer 20,4 Hektar großen Fläche in einem 70-jährigen Bestand, die im Plan für 2019 vorgesehen ist. Zwei Drittel der Hiebsfläche stehen in Steillage, sodass ein Kurzstreckenseilkran eingesetzt werden muss, was sich in den Kosten niederschlägt.

Das heißt: Die Gewinnspanne wird sich verringern. Zum Ausgleich der Kosten von rund 50.000 Euro soll der Hiebsatz im kommenden Jahr einmalig und abweichend von der Planung der zehnjährigen Forsteinrichtung von 5700 Festmetern auf 6100 Festmeter angehoben werden.