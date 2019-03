Von Christoph Moll

Neckargemünd. Drei Jahre ist es her, dass sich die Stadt am Neckar ein neues Leitbild gegeben hat. Darin wurden Ziele festgelegt, wie sich Neckargemünd in den folgenden zehn Jahren entwickeln soll. In der jüngsten Sondersitzung des Gemeinderates war es Zeit, Bilanz zu ziehen. "Wir haben in den vergeeeangenen Jahren viele Bausteine angepackt und umgesetzt", meinte Bürgermeister Frank Volk. Welche genau - das berichtete Petra Holzer vom Stadtmarketing.

Im Stadtleitbild sind verschiedene Handlungsschwerpunkte enthalten: Altstadt und Stadtbild, Ortsteile, Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaft, Verkehr, Wohn- und Lebensqualität sowie Kommunikation und Bürgerbeteiligung. Als übergeordnete Handlungsschwerpunkte wurden Klimaschutz und Barrierefreiheit definiert. Eine Steuerungsgruppe koordiniert die Umsetzung. Diese hat sich bisher acht Mal getroffen. Eine Maßnahme im Bereich Stadtbild und Altstadt mit dem Ziel, kulturelle Veranstaltungen und Angebote auszubauen, war die Einführung des Altstadtfests im Juli 2017.

Das Altstadtfest wurde ins Leben gerufen. Foto: Alex

Dieses soll am 13. Juli zum zweiten Mal stattfinden. Für die Schwerpunkte Ortsteile sowie Wohn- und Lebensqualität wurde mit dem Ziel des Stärkens des Zusammengehörigkeitsgefühls sowie der Verbesserung der Sauberkeit ebenfalls 2017 der Stadtputztag ins Leben gerufen. "Die beiden bisherigen Veranstaltungen waren ein großer Erfolg", sagte Holzer. "Alle Generationen waren aus vielen Bereichen der Gesellschaft vertreten." Der nächste Stadtputztag soll am 30. März stattfinden.

Für den Arbeitskreis Barrierefreiheit berichtete Petra Kohl, dass dieser seit 2017 vier Mal getagt habe. Eine Gruppe der SRH habe mit Rollstühlen die Altstadt auf Barrierefreiheit untersucht. Erste Geschäfte wurden als "hindernisfrei" ausgezeichnet. Außerdem versuchten Förderschüler der Erich-Kästner-Schule, sich im Rathaus zurechtzufinden, wobei sie bei der Beschilderung auf sprachliche Barrieren stießen. Zudem wurde eine Übersicht der Behindertenparkplätze in der Stadt erstellt. Petra Holzer nannte noch weitere Maßnahmen wie eine neue Beschilderung der Parkplätze in der Stadt, das neue Konzept für den Neubürgerempfang und die Einführung der jährlichen Vereinstreffen mit Workshops.

"Wir kriegen in Waldhilsbach wenig mit", sagte Anne von Reumont (CDU) als Ortsvorsteherin des Stadtteils. "Bei uns ist kein Veranstaltungsort mit dem Rollstuhl erreichbar - uns würde aber schon reichen, wenn Senioren bei der Seniorenfeier auf Toilette gehen könnten." Fachbereichsleiter Franz-Georg Scheffczyk erinnerte daran, dass beim Umbau der Mehrzweckhalle ein Aufzug wegen der Kosten von 80.000 Euro nicht umgesetzt wurde. "Heute würden wir das wohl anders machen", meinte er. Auch Hermino Katzenstein (Grüne) kritisierte, dass der Gemeinderat wenig von den Aktivitäten mitbekomme.

Die Barrierefreiheit wird verbessert. Foto: Alex

"45 Prozent von 55 festgelegten Maßnahmen sollten kurzfristig bis Ende 2017 umgesetzt werden und weitere 45 Prozent bis Ende 2020", erinnerte er an die ambitionierten Ziele. Nun gelte es, möglichst viel noch umzusetzen. Der neue Gemeinderat müsse neuen Schwung in den Prozess bringen. "Barrierefreiheit ist der Knackpunkt in Neckargemünd, weil wir nicht in der Ebene liegen", meinte Jens Hertel (SPD). Er regte eine Veranstaltung an, um die Bürger erneut an der Umsetzung des Leitbilds zu beteiligen. Inzwischen gebe es auch viele Neubürger. Außerdem müsse man klarer zeigen, was schon geschafft worden sei.

Thomas Schmitz (Grüne) stimmte dem zu. Die Verbesserung des Leerstandmanagements und der touristischen Angebote seien aber "eher nichts für eine große Bürgerbeteiligung". Hierzu berichtete Petra Holzer, dass das Leerstandsmanagement intensiviert worden sei. Es gebe einen engen Kontakt mit dem Gewerbeverein und man gehe auch auf Hauseigentümer mit Leerständen zu. "Manche wollen gar nicht vermieten oder verlangen exorbitant hohe Pachten", berichtete Bürgermeister Volk. "Wir wollen Leerstand als Chance verkaufen und nicht verwalten." Schmitz gab zu, dass es auch Erfolge gibt.

"Aber im Moment haben wir eine handfeste Krise", meinte er. Dem widersprach Holzer: "Wir kämpfen mit den gleichen Problemen wie jede Kleinstadt. Die Leute kaufen lieber im Internet oder in Einkaufszentren, weil es bequemer ist." Der Trend gehe vom Einzelhandel in Richtung Begegnungsorte. "Ein oft gewünschter Supermarkt funktioniert nicht mehr", meinte sie.

"Wir sollten nicht so viel jammern, sondern uns auf unsere Stärken konzentrieren", sagte Bürgermeister Volk. Man lebe in Neckargemünd im Paradies. Es gelte, das Gute noch weiter zu verbessern und sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. "Wir orientieren unser Handeln am Stadtleitbild - manchmal bewusst, oft aber auch unbewusst", meinte der Rathauschef. So habe die Stadt zum Beispiel mit der Anschaffung einer Kehrmaschine bereits viel für die Sauberkeit getan.

Auch die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs sei Teil des Stadtleitbildes. "Wir sind auf einem guten Weg", meinte Volk abschließend. "Der Prozess des Stadtleitbilds ist nie beendet."