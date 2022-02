In den vergangenen Tagen wurde das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert an der Wiesenbacher Straße abgerissen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Dieser Tage haben die RNZ mehrere aufgeregte Zuschriften erreicht. Von einem "Skandal" und einer "riesigen Schande" ist darin die Rede. Es geht dabei um den Abriss der Gebäude an der Einmündung des Batzenhäuselwegs in die Wiesenbacher Straße. Doch dort läuft alles rechtens, betonen zumindest die zuständigen Behörden.

Im Schreiben eines Neckargemünders heißt es, dass ein rund 300 bis 400 Jahre altes Haus zugunsten eines großen Mietshauses abgerissen werden soll. "Das alte Haus, nach dem die Straße Batzenhäuselweg benannt wurde, sollte eigentlich unter Denkmalschutz stehen", schreibt der Mann und findet: "Es ist eine riesige Schande für unsere Gemeinde, dass dieses Haus abgerissen wird." Das "Batzenhäusel" sei wohl eines der ältesten Häuser in Neckargemünd. "Geht man so mit altem Bauwerk um?", schreibt er und meint: "Ein Skandal!"

Ähnlich ergeht es einem Speyrer, der einmal als Student in Neckargemünd gewohnt hat. Dieser spricht von einem "250 bis 350 Jahre alten Kleinod und damit mit Abstand ältesten Haus im ganzen Wiesenbacher Tal". Dieses sei wohl im 17. oder 18. Jahrhundert erbaut worden. "Entweder mussten Reisende dort eine Abgabe zahlen, manche vermuten auch ein Leprahaus oder eine Herberge." Das Haus sei bis ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts alleine freistehend an der Straße nach Wiesenbach gestanden. Erst dann haben die Bebauung des Wiesenbacher Tales begonnen.

Das Haus sei in den 60er Jahren mit einer damals üblichen Eternitfassade "modernisiert" worden. "Unter dieser dürfte sein ein wunderbares Fachwerk befinden", vermutet der Mann. "Solch ein Baudenkmal gehört geschützt und nicht abgerissen." Gesichtslose Neubauten gebe es genug, vielleicht könne der Eigentümer entschädigt und das Haus mit Landesmitteln wiederhergestellt und erhalten werden. "Es wäre ein großes Unglück, wenn dieses Baudenkmal nach 300 Jahren für immer verloren wäre", meint der Mann.

Die RNZ fragte bei der Stadt nach. "Der Abriss der jetzt dort stehenden Wohngebäude wurde im Kenntnisgabeverfahren angezeigt", teilte Sprecherin Petra Polte mit. "Beide Gebäude sind nicht in die Liste der Kulturdenkmale eingetragen." Der Bauausschuss habe dem Antrag zur Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses im vergangenen November einstimmig sein Einvernehmen erteilt – inklusive Befreiung für die Überschreitung der im Bebauungsplan "Batzenhäusel" festgelegten Geschossfläche um 23,8 Quadratmeter, was 6,1 Prozent entspricht. Noch im Juli 2021 hatte der Ausschuss eine Bauvoranfrage abgelehnt. "Derzeit liegt der Bauantrag zur Entscheidung bei der Baurechtsbehörde des Landratsamtes", so Polte.

Dessen Sprecherin Silke Hartmann betont, dass es sich bei dem bestehenden Gebäude nicht um ein Kulturdenkmal handelt. Das Landesamt für Denkmalpflege in Karlsruhe habe festgestellt, dass "das schmale zweigeschossige Fachwerkgebäude ausweislich der Konstruktionsmerkmale im 18. Jahrhundert errichtet" wurde. "Es stand lange Zeit, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, in Alleinlage an der Wiesenbacher Straße, die als alter Verbindungsweg nach Mosbach bereits im Mittelalter von Bedeutung war und 1763 bis 1765 von Kurfürst Karl Theodor zu einer Chaussee ausgebaut wurde", heißt es. "Die abgeschiedene Lage vor den Toren der Stadt, nahe des einstigen Friedhofs, und die bescheidene Größe sind für ein Leprosen- oder Gutleuthaus charakteristisch." Der Name "Batzenhaus" lasse darauf schließen, dass der Bau später auch als geringes Wirtshaus gedient hat. Der abzweigende Weg sei im 19. Jahrhundert nach ihm als "Batzenhäuselweg" benannt worden.

"Das Fachwerkgebäude wurde während des 20. Jahrhundert substanziell stark beeinträchtigt", heißt es weiter aus Karlsruhe. "In den 1960er Jahren erhielt das Äußere eine dicke Verkleidung aus Styropor und Kunststoff." Eine Besichtigung habe gezeigt, dass der Bau im Innern keinerlei historische Ausstattung birgt – Fenster, Türen und Treppen seien "abgängig". Auch das "konstruktive Gerüst" sei "reduziert" worden, so seien die Böden abgesenkt, die Zwischenwände, die Geschossverbindungen und sämtliche Dachsparren erneuert. "Eine Denkmaleigenschaft lässt sich aufgrund des reduzierten Bestands nicht begründen", findet die Fachbehörde. "Es bestehen keine denkmalfachlichen Belange."

Für den Abbruch des Gebäudes ist deshalb keine Baugenehmigung erforderlich, betont Hartmann. Der Antrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses liege dem Baurechtsamt vor, sei jedoch noch nicht "entscheidungsreif". Die Entscheidungsfrist laufe erst am 1. März ab.