Neckargemünd. (pol/pri/rl) Wegen eines Polizeieinsatzes voll gesperrt war die Bahnhofstraße vor dem Bahnhof am Mittwochvormittag für etwa eine Stunde. Laut Polizeibericht hatte gegen 10.20 Uhr ein Mann das Ärztehaus in der Bahnhofstraße betreten. Er trug einen Koppelgürtel, in dem eine Schusswaffe steckte und ging so in mehrere Arztpraxen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Da die Lage unklar war, sperrte die Polizei den Bereich um das Ärztehaus ab, der Straßen- und Fußgängerverkehr wurde umgeleitet. Mehrere Polizeibeamte mit Schutzausrüstung und Maschinenpistolen waren im Einsatz. Zeugen zufolge kam es vor Ort zu einem kleineren Verkehrschaos, von dem auch der ÖPNV betroffen war.

Beamte der Kriminalpolizei sprachen den Mann an und nahmen ihn dann in Gewahrsam. Laut Polizeibericht handelte es sich um einen geistig verwirrten Mann, der einen Arzt aufsuchen wollte und zwei Schreckschussrevolver dabei hatte.

Die Polizei brachte den Mann in Gewahrsam. Die Sperrung wurde gegen 11.20 Uhr wieder aufgehoben.

Verletzt wurde offenbar niemand. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Arzt vorgeführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.