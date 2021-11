Neckargemünd. (bmi) Es kommt wie befürchtet: Für die Erneuerung der Ampelanlage an der Einmündung der Saarstraße ist am heutigen Donnerstag erneut eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße B37 nötig. Dies teilte das zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch mit. Zusätzlich wird die Einmündung in die Saarstraße voll gesperrt.

Es werden Schäden an den Leerrohren einer Straßenhälfte behoben, die bei einer Spülung und Prüfung festgestellt wurden. Beide Sperrungen können bereits am morgigen Freitag wieder aufgehoben werden, wie eine Kreissprecherin mitteilte. Danach sind die Fahrspuren der B37 noch bis etwa Ende des Monats verengt.