Neckargemünd. (cm) Das befürchtete Verkehrschaos wegen der neuerlichen B37-Baustelle ist am Montag ausgeblieben. Denn es gab zur Überraschung der Autofahrer gar keine Baustelle. Eigentlich sollten ab dem gestrigen Montag bis Freitag, 8. bis 12. Juli, Mängel an den Fahrbahnen in den Ortsdurchfahrten von Neckargemünd und Kleingemünd behoben werden. Ja, eigentlich. Doch die Baustelle wurde kurzfristig verschoben.

Die Mängel stehen im Zusammenhang mit der umfangreichen Sanierung der

Bundesstraße B37 vor zwei Jahren. Geplant war, dass der wellige Asphalt im Bereich der Bahnhofstraße zwischen dem Stadteingang von Schlierbach kommend und dem Bahnhof geglättet wird. Hier waren die Baubedingungen damals nicht optimal. Außerdem sollte an der Einmündung der Bergstraße in die Neckarsteinacher Straße in Kleingemünd gearbeitet werden.

Wie Irene Feilhauer als Sprecherin des zuständigen Regierungspräsidiums in Karlsruhe am Montag auf RNZ-Anfrage sagte, sollen die Arbeiten nun erst in der kommenden Woche stattfinden – und zwar von Mittwoch bis Freitag, 17. bis 19. Juli. Dann ist jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr – also nach dem morgendlichen Berufsverkehr und vor dem Feierabendverkehr – mit kurzfristigen Fahrbahneinengungen und halbseitigen Sperrungen zu rechnen. Grund für die Verschiebung seien Erkrankungen bei der Baufirma.