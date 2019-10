Neckargemünd. (luw) Zwei entlaufene Pferde haben am späten Montagabend neben ihrer Besitzerin auch die Polizei auf Trab gehalten. Die Tiere liefen fast zwei Stunden lang in der Umgebung der Wiesenbacher Straße zwischen Neckargemünd und Wiesenbach umher.

"Gegen 22.30 Uhr haben Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass irgendwo zwei Pferde ausgebüxt sind", erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle am Dienstag auf Anfrage der RNZ. Eine Polizeistreife fand recht schnell heraus, wem die Tiere gehören: "In der Nähe der Kreisstraße stand ein Pferdeanhänger", so Schätzle. Die Pferde seien von einer Koppel entkommen, die ebenfalls nahe der Wiesenbacher Straße liegt. "Die Tiere waren auch im Wohngebiet unterwegs", erklärte der Polizeisprecher. "Sie sind in der Kurt-Lindemann-Straße und in der Adolf-Kolping-Straße herumgetrabt." Ob die Huftiere dabei Schäden anrichteten, war gestern Abend noch nicht bekannt.

Wie Polizeisprecher Schätzle weiter erklärte, habe die Besitzerin ihre beiden Pferde selbst wieder einfangen können - kurz nach Mitternacht habe sie die Tiere wieder wohlbehalten unter ihrer Kontrolle gehabt. Die Polizeibeamten sorgten in der Zwischenzeit dafür, dass von den Vierbeinern keine Gefahr für den Straßenverkehr ausging.