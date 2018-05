Von Christoph Moll

Neckargemünd. Nach 40 Jahren war Ende 2016 endlich eine Lösung für den Schulbus-Streit gefunden. Der Gemeinderat beschloss, dass der Parkplatz der Sparkasse in der Schützenhausstraße gegenüber dem Feuerwehrhaus zur Bushaltestelle für die nahe Grundschule umgebaut werden soll. Damit sollte das gefährliche Wenden der Schulbusse auf dem Hof der Grundschule ein für alle mal ein Ende haben. Das ist nun schon bald anderthalb Jahre her. Und es sieht so aus, als würde die Umsetzung noch länger dauern. Denn die Stadt fand kein Bauunternehmen, das die Bushaltestelle errichten will. Gleiches gilt für den barrierefreien Umbau der Linienbushaltestelle bei der SRH im Spitzerfeld. Auch auf diese Ausschreibungen hat kein Unternehmen ein Angebot abgegeben. Der Gemeinderat beschloss deshalb in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die Arbeiten erneut auszuschreiben.

Die Voraussetzungen für den Bau der Bushaltestelle auf dem Parkplatz der Sparkasse waren in den vergangenen Monaten geschaffen worden: Bereits im September 2017 hat das Landratsamt die Baugenehmigung erteilt. Auf Nachfrage eines Bürgers berichtete Bürgermeister Frank Volk nun im Gemeinderat, dass die Sparkasse den Parkplatz mittlerweile an die "BIN Büroimmobilien Neckargemünd GmbH" mit Sitz in Alsdorf verkauft hat. Mit dieser hat die Stadt im vergangenen März eine Nutzungsvereinbarung - einen sogenannten Gestattungsvertrag - geschlossen: Darin ist geregelt, dass die Stadt das Grundstück kostenlos nutzen darf - so wie es mit der Sparkasse vereinbart worden war. "Es ist alles in trockenen Tüchern", sagte Volk. "Wir brauchen nur noch eine Baufirma."

Und daran scheiterte es. Wie Uwe Seiz von der Stadtverwaltung berichtete, wurde der Bau dieser Bushaltestelle zusammen mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestelle der Linie 35 bei der SRH ausgeschrieben. Dieser ist besonders wichtig, weil hier viele körperbehinderte Personen ein- und aussteigen. Interessierte Baufirmen konnten aber auch nur für ein Vorhaben ein Gebot abgeben. Beide Maßnahmen sollen jeweils rund 150.000 Euro kosten. "Wir haben Firmen aktiv auf die Ausschreibung aufmerksam gemacht", berichtete Seiz. Alles half nichts. Die Baufirmen seien ausgelastet und hätten deshalb kein Interesse, so Seiz. "Manchmal werden - wie es in Wiesenbach der Fall war - auch Angebote mit überhöhten Preisen abgegeben - aber wir haben nicht einmal das bekommen", sagte Seiz. Der Fachmann schlug deshalb vor, die Ausschreibung aufzuheben und eine beschränkte Ausschreibung durchzuführen. Bei dieser werden gezielt Firmen um ein Angebot gebeten. "Es wird aber eher noch schwieriger, weil wir dann in die Jahresmitte kommen", meinte Seiz.

Niemand will die Bushaltestellen bauen

Bürgermeister Volk sagte, dass die Arbeiten im Optimalfall in den Sommerferien stattfinden sollten: "Sechs Wochen würden reichen." Jürgen Rehberger (Freie Wähler) regte an, das "enge Zeitfenster der Sommerferien nach hinten zu erweitern". Anne von Reumont (CDU) glaubte nicht daran, dass nun im zweiten Anlauf eine Firma gefunden wird: "Das kostet nur Zeit, der Zeitpunkt ist nicht günstig."

Die Stadt werde sich bei neuen Angeboten an der Kostenschätzung des Ingenieurbüros orientieren, kündigte Volk an. "Wenn es doppelt so teuer wird, vergeben wir den Auftrag nicht", sagte er. Weil es für die SRH-Bushaltestelle Fördergelder von rund 100.000 Euro gebe, müssten die Arbeiten schnellstmöglich beginnen, sagte Volk auf Nachfrage von Dietmar Keller (SPD). Baubeginn und Bauende müssten noch in diesem Jahr sein, ergänzte Seiz. "Bei der Grundschule hingegen läuft uns nichts davon, das könnten wir eher schieben", so Volk.

"Wer übernimmt die Verantwortung, wenn einem Kind auf dem Weg von der Bushaltestelle zur Schule etwas passiert?", fragte Giuseppe Fritsch (Freie Wähler). Es seien gerade die Eltern gewesen, die nicht mehr wollten, dass die Busse auf dem Schulhof wenden, erinnerte Volk. Am Anfang könnten die Lehrer die Kinder begleiten. "Aber man kann einem Kind auch zumuten, den Weg alleine zu gehen." Zudem werde sich die Verkehrssituation bessern, wenn die Banngartenstraße zur "unechten Einbahnstraße" wird. Das heißt, dass alle Fahrzeuge, die durch die Unterführung passen, auch zur B 45 hinausfahren müssen. Nur höhere Fahrzeuge dürfen wieder zurückfahren.

"Zurzeit fahren dort noch zu viele Abkürzer, die dort nichts verloren haben", sagte Volk. "Wenn die draußen sind, wird es sicherer." Man werde zudem Eltern bitten, ihre Kinder nicht mehr bis vor die Schule zu fahren, sondern sie früher rauszulassen. Volk: "Sonst lernen die Kinder nie, sich im Verkehr zurechtzufinden."