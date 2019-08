"Er will nur spielen", sagt Seda Türkmen-Macit über ihren Schäferhund "Garib". Jemanden zu beißen, käme ihm nie in den Sinn. F: privat

Von Nicolas Lewe

Nußloch. "Mein Hund hat noch nie einen Menschen angegriffen", sagt Seda Türkmen-Macit. "Garib", ihr acht Jahre alter, pechschwarzer Deutscher Schäferhund, sei ein ganz Lieber: "Er ist sehr verspielt."

Umso erstaunter sei sie gewesen, dass der Vorfall, der sich am 7. August gegen 20.15 Uhr im Bereich der Nußlocher Kleingärtneranlagen in der Alten Bruchsaler Straße ereignet hat, so hohe Wellen schlägt.

Wie berichtet, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, da "Garib" an besagtem Abend eine 62-jährige Fußgängerin, die mit ihrem Jack Russel Terrier unterwegs war, durch Bisse in Wade, Hände und Brust verletzt haben soll.

Und zwar nach Angaben der Polizei so schwer, dass sich die 62-Jährige in medizinische Behandlung begeben musste. Mit dem Hund spazieren gewesen sein soll an diesem Tag ein 38-Jähriger, der aber nicht der Halter des Hundes ist. Als diesen nannte die Polizei einen 55-Jährigen aus Nußloch.

"Das ist falsch", moniert die 28-jährige Seda Türkmen-Macit: "Ich bin die Hundehalterin!" Bei dem 55-Jährigen handele es sich um ihren Vater, der 38-jährige Hundeführer wiederum sei ein Bekannter. Doch um diese Formalitäten geht es der 28-Jährigen, die in Nußloch einen Beauty-Salon betreibt, eigentlich nur am Rande. Was sie nämlich besonders ärgert, ist die Darstellung des Vorfalls.

Sie meint, die 62-jährige Fußgängerin habe panisch reagiert, indem sie ihren eigenen Hund in die Höhe gehoben und durch die Luft gewedelt habe. "Garib" habe daraufhin lediglich versucht, diesen im Spiel zu erreichen. Bei den beschriebenen Bissverletzungen könne es sich lediglich um Kratzer vom Abstützen des Hundes am Körper der 62-Jährigen handeln. "Mein Hund wollte nur spielen", betont Seda Türkmen-Macit, "er würde nie einen Menschen beißen."

Genau dies hätten sie als Halterin und der Bekannte, der an dem Tag mit "Garib" und einem weiteren gleichaltrigen weißen Schäferhund unterwegs war, auch gegenüber der mit dem Fall betrauten Polizeihundeführerstaffel in Walldorf geäußert. Sie finde es schade, dass diese Aussagen nicht in den Polizeibericht miteingeflossen seien. Polizeisprecher Christoph Kunkel erklärt hierzu auf RNZ-Nachfrage: "Der Sachverhalt wird von den Kollegen akribisch aufgearbeitet, die Ermittlungen in dieser Sache dauern an."

Bereits 2013 und 2015 habe sich die Staatsanwaltschaft in Heidelberg mit Anschuldigungen gegen den Hund befasst. Deren Sprecher Jonathan Waldschmidt konnte hierzu jedoch auf Nachfrage keine näheren Angaben machen. Seda Türkmen-Macit hingegen schon: "Beide Fälle sind für uns positiv ausgegangen", ist es ihr wichtig zu betonen. Es habe sich damals nicht um Beißvorfälle gehandelt.

Und auch den aktuellen Vorfall möchte die Hundehalterin auf gar keinen Fall so stehen lassen. Sie kündigt an, sich juristischen Beistand zu holen. Der 38-jährige Hundeführer habe der 62-Jährigen nach dem Vorfall seine Hilfe angeboten, was diese jedoch abgelehnt habe. Davon, dass diese am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei erstattete, sei sie überrascht gewesen. Die 28-Jährige gibt zwar offen zu, dass die beiden Schäferhunde unangeleint gewesen seien, begründet dies aber wiederum mit deren harmloser, verspielter Natur.

Mehrere Kommentare zum Bericht der RNZ über den Vorfall stützen ihre Darstellung. Darin wird "Garib" als "sehr liebevoll", "in keinem Fall aggressiv" und "kinderlieb" beschrieben. Diejenigen, die etwas anderes behaupten, lädt Seda Türkmen-Macit ein, jederzeit gerne vorbeizukommen, um sich vom einwandfreien Charakter ihres Hundes zu überzeugen.