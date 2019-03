Von Christoph Moll

Leimen. Sabo, Ivan und Sultan kauen gestern in ihrem Zelt genüsslich und in aller Ruhe ihr Heu. Die Aufregung der Nacht auf Samstag ist ihnen nicht mehr anzusehen. Da machten die drei Kamele des "Moskauer Circus", der gerade am Mix-Markt in der Ferdinand-Porsche-Straße gastiert, einen Ausflug. Die Trampeltiere waren auf dem Weg zur vielbefahrenen Bundesstraße B3, als sie auf dem Zubringer von der St. Ilgener Straße kommend gestoppt werden konnten. Die Zirkus-Verantwortlichen vermuten, dass die Kamele von Tierschützern freigelassen wurden. Laut Polizei gibt es aber keine Hinweise auf eine Straftat. "Es wird nicht weiter ermittelt", so ein Sprecher.

Was wohl der 51-jährige Autofahrer gedacht hat, der die drei Kamele kurz vor 1 Uhr entdeckte? Er wird wohl an seinem Verstand gezweifelt haben, rief dann aber die Polizei. Eine Autofahrerin informierte den Zirkus. "Als die Beamten die Tiere ,festnehmen’ wollten, um eine Gefährdung für den Verkehr auszuschließen, hatten schon mehrere Verkehrsteilnehmer die Tiere eingekesselt", teilte die Polizei mit. Mit zwei Autos gelang es, den Ausreißern den Weg zu versperren und sie zum wenige Hundert Meter entfernten Zelt zurückzuführen.

​Francesco Frank zeigt das geöffnete Tor. Foto: Katzenberger-Ruf

Doch wie konnten die Kamele entkommen? Gegen 0.30 Uhr hatte Francesco Frank noch einmal nach "seinen" Tieren geschaut. "Alles war in Ordnung", erzählt der 17-Jährige. Eine halbe Stunde später seien das mit Ketten gesicherte Metalltor weit geöffnet und Seile im Zelt durchgeschnitten gewesen. Die sieben Ponys und fünf Pferde blieben - anders als die Kamele - brav im Stall. Die Verantwortlichen vermuten, dass "extreme Tierschutzaktivisten" dahinter stecken, wie Zirkussprecher Ricardo Kreuz gestern vor Ort gegenüber der RNZ sagte. Mit Tierschutz habe die Befreiungsaktion aber nichts zu tun, kritisiert er: "Das war richtig gefährlich für die Tiere." Immer wieder würden Tierschützer Plakate zerstören. "So etwas hatten wir aber noch nie", so Kreuz.

Die drei etwa fünf Jahre alten männlichen Kamele - ein Wallach und zwei Hengste - sind in Leimen nicht Teil des Programms, weil sie aus Platzgründen in einem Zelt auf der anderen Seite der St. Ilgener Straße stehen. Die neugierigen Tiere, die übrigens auf ihre Namen hören, stammen aus Zoos in Deutschland, wo sie von ihren Müttern verstoßen wurden. Bei einer sogenannten Freiheitsdressur tun sie nur Dinge, die sie in freier Natur auch tun, wie die Verantwortlichen betonen.

Deutschlandweit berichteten Medien am Wochenende über die ausgebüxten Kamele. Der "Moskauer Circus" steht wegen Dressuren mit Tigern in der Kritik. Deren Gehege ist angeblich besser gesichert...