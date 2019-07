Ob Bürstmassagen im Planschbecken, Ausflüge in den Wald oder an den See: Christiane Lurz, Tochter Lara und der Rest der Familie tun alles, damit sich Melvin sauwohl fühlt. Foto: Hammer

Von Anja Hammer

Nußloch. Er schmatzt laut, schlabbert gierig, drückt die Nase in den Brei. Melvins ganzes Gesicht ist eingesaut - und der Boden um ihn herum noch dazu. Und trotz seiner nicht ganz Knigge-gemäßen Manieren schauen Christiane Lurz und ihre Tochter Lara den borstigen Kerl ganz verliebt an. "Er ist so ein Lieber", schwärmt Christiane Lurz. Baby-Wildschwein Melvin hat die ganze Familie um sein ständig wedelndes Schwänzlein gewickelt.

Der etwa neun Wochen alte Frischling hat im wahrsten Sinne Schwein gehabt. Eine Taxifahrerin fand das kleine Tier Anfang Mai ganz allein am Straßenrand am Ortseingang von Nußloch. Sie wartete, doch Melvins Familie ließ sich nicht blicken. Also packte die Frau den Kleinen ein und brachte ihn zu Familie Lurz. "Ich habe keine Ahnung, wie sie auf uns kam", erzählt Christiane Lurz. "Wahrscheinlich hat es sich im Ort schon rumgesprochen, dass wir ständig Tiere aufnehmen." Ob ausgesetzte Hasen, verletzte Rehe, Eulen oder Habichte: "Mein Mann zieht regelmäßig Tiere an", sagt Christiane Lurz über ihren Mann Thomas, der Jäger ist und bei der Nachbarstadt Leimen als Baumkontrolleur arbeitet.

Der neueste Zugang ist eben Melvin. Die 18-jährige Lara blieb die erste Nacht mit ihm wach und gab ihm alle zwei Stunden die Flasche; ihr Zwillingsbruder Tobias taufte das Borstenbaby "Melvin". Und seither rüsselt und schnuffelt der vierbeinige Wirbelwind das Leben der fünfköpfigen Familie gehörig durcheinander. "Wir schauen seither kein Fernsehen mehr", sagt Christiane Lurz und lacht. "Wenn wir Unterhaltung wollen, setzen wir uns auf die Terrasse und schauen Melvin zu."

Sein Nachtquartier hat er in einem Verschlag hinter der Garage. Den Bereich hat die Familie extra ausgeräumt, den Rest hat sich Melvin selbst "eingerichtet": das Heu so platziert und die Küchenrolle so zerrupft, wie er es möchte. Am liebsten ist Melvin aber auf der anderen Seite des Hauses, wo auch die Terrasse liegt. Dabei ist Koordination gefragt: Denn dann müssen die beiden Jagdhunde Max und Ben nach drinnen.

Auch bei den Touren durch den Wald mit Thomas Lurz macht Melvin den Hunden den Rang streitig: Ohne Leine läuft er dann neben seinem Ziehvater her. "Nur wenn ein Radfahrer kommt, hat er Angst und versteckt sich", erzählt Christiane Lurz. Sobald die "Gefahr" vorüber ist, kommt er wieder angesprungen. Auf seinen Namen hört er. Zu Melvins Freizeitprogramm kommen noch Ausflüge an den See - die Familie Lurz betreibt eine Forellenzucht und der 52-jährige Familienvater ist zudem Vorsitzender des Nußlocher Angelvereins. Im Wasser fühlt sich das Wildschwein sauwohl: "Er schwimmt und taucht gern", erzählt Christiane. Wenn man einen Stein ins Wasser wirft, springt er hinterher.

Ohnehin ist der kastrierte Jungkeiler über alle Maßen verspielt. Innerhalb von einer Minute wirft er ein geknotetes Seil um sich, jagt im Schweinsgalopp einem Ball hinterher und wälzt sich auf einem nassen Fransenteppich. "Wenn er spielen will und man ignoriert ihn, dann randaliert er", berichtet Lara. "Bei uns sieht’s aus wie Sau", fügt ihre Mutter lachend hinzu. Doch die beiden sind sich einig: "Man kann Melvin einfach nicht böse sein." Kein Wunder: Als Lara Melvin im eigens für ihn aufgestellten Planschbecken bürstet, sieht es fast so aus, als ob er lächelt. Denn bei Kratzeinheiten hält das Borstenbaby mucksschweinchenstill.

"Am liebsten würden wir ihn gar nicht mehr hergeben", sagen Mutter und Tochter unisono. Nachbarin Elke Greiner, die zum RNZ-Besuch dazustößt, nickt: "Er ist der neue Liebling in der ganzen Nachbarschaft." Nur: Allen ist bewusst, dass Melvin bald ein bis zu 200 Kilogramm schwerer Keiler mit großen Hauern sein wird. Doch Auswildern ist bei dem Menschen fixierten Tier nicht möglich. Daher suchen die Nußlocher einen Wildtierpark, der Melvin aufnimmt. Doch er sollte nicht zu weit entfernt liegen - damit Familienbesuche möglich sind.