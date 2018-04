Für das Turntraining sind die Lampen in der Elsenzhalle hell genug - aber den Tischtennis-Spielbestimmungen entsprechen sie nicht. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. 13 Jahre sind sie alt, die 72 Lampen im Innenbereich der Elsenzhalle. Weil mehr als die Hälfte der Leuchtstoffröhren mittlerweile ihren Geist aufgegeben haben, gehen in der Mehrzweckhalle im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus. Ein Austausch ist dringend notwendig, auch weil durch die mangelhafte Beleuchtung Wettkampfbestimmungen von Sportarten wie Tischtennis und Handball nicht mehr erfüllt werden. Dies nahm die Gemeindeverwaltung zum Anlass, nach der Straßenbeleuchtung nun auch in der Elsenzhalle auf LED-Beleuchtung umzustellen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Austausch der konventionellen Wettkampfbeleuchtung und die Umrüstung auf LED beschlossen - einstimmig bei einer Enthaltung. Rund 44.600 Euro lässt sich die Gemeinde das kosten. "Das ist eine beträchtliche Summe", sagte Bauamtsleiter Oliver Busch, "aber allein der Austausch hätte 6000 Euro gekostet - und dem können wir nicht aus dem Weg gehen."

Die Umstellung auf LED ist aber nur auf den ersten Blick ein Minusgeschäft. Denn mit den neuen, ökologischeren Lampen werden nicht nur über 10 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart, sondern auch 5500 Euro an Energiekosten. Mit anderen Worten: Nach sieben Jahren haben sich die Ausgaben bereits wieder amortisiert.

So stieß das Vorhaben im Räterund auf fruchtbarem Boden. "Wir begrüßen ausdrücklich, dass wir mit den LED-Lampen viel CO2 und auf Dauer ziemlich viel Geld sparen", freute sich Albrecht Schütte (CDU/BV). Er ermunterte, auch in Zukunft ähnliche Dinge zu finden, bei denen für wenig Geld sinnvoll Klimaschutz betrieben werden kann.

Sein Fraktionskollege Rainer Stetzelberger betrachtete die Sache etwas anders. Die alten Lampen seien noch nicht allzu lange im Einsatz, jetzt werden sie teilweise vor ihrem eigentlichen Lebensende ausgetauscht. "Unter Nachhaltigkeit verstehe ich etwas anderes", betonte er. "Die Lampen sind kaputt, wir müssen sie austauschen", entgegnete ihm Holger Karl. Der Bürgermeister fügte hinzu: "Die Technik hat sich hier dramatisch weiterentwickelt, die Leuchten waren bei Weitem nicht mehr auf dem heutigen Stand."

Stetzelberger tat zudem seinen Unmut darüber kund, dass er eine offizielle Ausschreibung vermisse und die Verwaltung stattdessen in Eigenregie ein Angebot von der AVR Kommunal angefordert habe, die final mit den Arbeiten beauftragt wurde. "Auch örtliche Firmen wären in der Lage, solche Arbeiten zu verrichten. Sie kennen meine Ansicht dazu", betonte er. Man habe sich auf dem Markt umgeschaut und alles gemacht, was bei einer Auftragsvergabe dieser Größenordnung zu tun sei, bekundete Karl.

Clemens Deibert (UWB) störte sich an dem seinen Worten nach "abenteuerlichen Deckungsvorschlag". In der Beschlussvorlage steht dazu: "wird im Gesamthaushalt aufgefangen". "Warum ist das nicht in den Haushalt 2018 eingearbeitet? Diese Ausgabe kam sicher nicht überraschend", kritisierte Deibert. Kam sie aber wohl doch, denn laut Bauamtsleiter Busch waren die Vereine erst im vergangenen November mit dem Problem auf die Verwaltung zugekommen.

Den Haushalt stellt die Mehrausnahme jedoch vor keine größeren Probleme, im Gegenteil. Denn Holger Karl konnte noch ein kleines Bonbon verkünden. "Wir können mittlerweile sagen, dass wir für 2018 eine Menge an Mehreinnahmen erwarten", verkündete der Bürgermeister. Auf RNZ-Nachfrage konkretisierte er diese Aussage: Allein aus dem Finanzausgleich werden der Gemeinde Bammental 340.000 Euro mehr als geplant zur Verfügung stehen.