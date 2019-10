Meckesheim/Mauer. (cm) Die Polizei fahndet aktuell nach zwei vermissten Mädchen aus Meckesheim. Die beiden Elfjährigen wurden zuletzt am Sonntag gegen 13.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Mauer auf der dortigen Kerwe gesehen.

Dort waren sie in Begleitung der Mutter eines der beiden Mädchen. Um 20.35 Uhr wurde eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Neckargemünd erstattet, da die Elfjährigen nicht nach Hause zurückgekehrt waren.

Wieso sich die Spur auf der Kerwe in Mauer verlor, ist unklar. "Wir nehmen den Fall sehr ernst und arbeiten derzeit auf allen Kanälen daran, dass wir die Mädchen wieder finden", sagte Polizeisprecher Markus Winter auf RNZ-Anfrage.

Eine Überprüfung der Hinwendungsorte der Mädchen blieb bisher ohne Erfolg. Die Heidelberger Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Zeugen melden sich beim Neckargemünder Polizeirevier, Telefon: 06223/92540.

Angelina M. Foto: Polizei

Angelina Janina M. wird wie folgt beschrieben: etwa 1,40 Meter, blau gefärbte Haare, schlank, sie trug schwarze Kleidung.

Julia P. Foto: Polizei

Julia Iwona P sieht so aus: etwa 1,50 Meter, ebenfalls blau gefärbte Haare, schlank, auch sie hatte zuletzt schwarze Kleider an.